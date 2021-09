Un lutto straziante ha colpito il famosissimo attore, noto a livello internazionale. Una perdita gravissima lo ha colpito e segnato profondamente. Ed è stato lui stesso a farsi coraggio e ad annunciare la terribile notizia ai suoi fan con dei post pubblicati sui suoi social network. Bellissimo il modo scelto dall’uomo per omaggiare la persona scomparsa a lui vicinissima. Ha voluto infatti postare un video nel quale i due sono intenti a ballare in maniera spensierata e sfoggiano dei sorrisi meravigliosi e unici.

A morire è stata la sua amatissima moglie, che se n’è andata per sempre nella giornata del 2 settembre. Queste le parole dell’attore: “Amore della mia vita, mamma di nostra figlia Olivia. I nostri cuori sono spezzati per il tuo addio della scorsa notte. Trentacinque anni sposati, trentotto insieme. Essere conosciuti nel profondo di te è stato il vero dono incommensurabile. Non dimenticarci”. Ovviamente sono giunti a centinaia i messaggi dei suoi fan, che gli hanno scritto attestati di vicinanza ed espresso condoglianze.

I due erano innamorati follemente l’uno dell’altro e hanno condiviso quindi quasi 40 anni insieme. Fondamentale per la loro conoscenza e successiva unione fu proprio lui, che divenne insegnante della futura moglie per l’accento inglese-sudafricano. Lei gli insegnò invece l’inglese di Belfast. Una bellissima storia, culminata in un amore infinito. Nel 1986 decisero di convolare a nozze e poi vollero anche mettere su famiglia con la nascita della loro amatissima figlia Olivia, anche lei ovviamente addolorata.





La bruttissima notizia ha colpito l’attore Richard Grant, che ha dovuto salutare per l’ultima volta la coniuge. Richard Grant aveva sempre fatto sapere di non essere mai stato interessato al matrimonio, ma quando aveva conosciuto Joan Washington, questo il nome della moglie, tutto era cambiato. Non hanno avuto una vita facile, infatti la donna ha anche dovuto fare i conti con tre aborti spontanei e la morte della figlia Tiffany, deceduta pochissimo tempo dopo essere venuta finalmente alla luce.

🎵ONLY YOU!🎵Joan – Love of my Life & Giver of Life to our daughter Olivia. Our hearts are broken with the loss of your Life last night. 35 years married & 38 together. To be truly known and seen by you, is your immeasurable gift. Do not forget us, sweet Monkee-mine 💔💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/YcdVAVK1ja September 3, 2021

Richard Grant, classe 1957, è un attore inglese candidato al Premio Oscar come miglior attore non protagonista per l’interpretazione del personaggio Jack Hock del film ‘Copia originale’ del 2018. Ma ha anche recitato in altri film di successo come Logan-The Wolverine’, ‘Star Wars: L’ascesa di Skywalker’ e ‘The Iron Lady’. Richard Grant ha anche un figliastro che si chiama Tom.