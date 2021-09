Riccardo Guarnieri sta vivendo momenti felicissimi e da quando ha lasciato ‘Uomini e Donne’ non ha comunque abbandonato i suoi fan, che lo seguono costantemente sui social network. Nelle scorse ore l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi si è fatto nuovamente vivo sul suo profilo Instagram, mostrandosi a petto nudo per far vedere a tutti il suo fisico scolpito. Ma probabilmente non si sarebbe mai aspettato di leggere anche dei commenti non proprio positivi.

Qualche settimana fa Roberta Di Padua aveva punzecchiato indirettamente l’ex: “Ma dai! E lei lo sapeva? E se lo è preso uguale? Ma come si fa? Già quando li conosci li provi e poi danno problemi figuriamoci a scatola chiusa! È follia”. Già in passato l’ex dama aveva rivelato che il cavaliere mancasse di passionalità sotto le coperte. Lei comunque ha ritrovato la serenità, lo spirito e la voglia di scherzare. Merito del tempo trascorso con il figlio e dei momenti di svago passati con una sua grande amica.

Riccardo Guarnieri sta lavorano alacremente in palestra per permettere un miglioramento al suo corpo. E a quanto si può notare dall’immagine pubblicata dall’uomo i risultati ci sono già eccome. Un fisico da urlo quello sfoggiato, che non ha però trovato unanimità nei complimenti. La maggioranza degli utenti si è soffermata soprattutto sulla sua forma impeccabile e incredibilmente grandiosa, ma c’è stata anche una minoranza che ha posto l’attenzione sull’eccessiva magrezza.





Nella didascalia a corredo del suo post, Riccardo Guarnieri ha scritto: “Siamo tutti la perversione di qualcuno, il sogno di un altro e il rimpianto di un altro ancora”. E tra i vari commenti di critica, ecco quali sono stati i principali: “Sei un bell’uomo, ma stavi meglio prima più in carne. Troppo magro”, “Bello ma con qualche chilo in più mi piacevi di più”, “Credimi, stavi molto meglio prima fisicamente”. Chissà come avrà reagito l’ex cavaliere di ‘UeD’ a questi giudizi non troppo soddisfacenti.

Lo scorso mese di agosto Riccardo Guarnieri è tornato a farsi vedere sui social e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia in compagnia di una nota dama del Trono Over. Si tratta di Ursula Bennardo, anche lei tarantina, che ha incontrato il cavaliere mentre si trovava in vacanza con il compagno e promesso sposo Sossio Aruta. Una foto che testimonia l’amicizia che c’è tra i due: pertanto nessun nuovo amore all’orizzonte per Riccardo Guarnieri.