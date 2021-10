Quando si dice fare le cose in grande. Festa da mille e una notte per la ex tronista di UeD per conoscere e svelare a tutti il sesso del terzo figlio: in un castello con tanto di fuochi d’artificio al momento dello scoppio dei palloncini. L’annuncio della dolce attesa è arrivato solo qualche settimana fa e anche in quel caso attraverso un video social.

Nel filmato si vedono prima solo i genitori, poi le due figlie e poi ancora tutti insieme. La coppia tiene in braccio le bambine e si baciano in maniera molto dolce. L’inquadratura si sposta poi sulle magliette con la scritta “sorella maggiore” indosso alle piccole, poi su quella srotolata dall’ex volto di UeD e da suo marito con su scritto: “Presto saremo in 5”. Ramona Amedeo presto sarà di nuovo mamma.

Ramona Amedeo UeD, mega party per svelare il sesso del terzo figlio

Nel 2010 Ramona Amedeo uscì da UeD con il corteggiatore Mario Felice con cui ha avuto una storia di qualche anno. Finita quella relazione nata davanti alle telecamere, ha presto conosciuto quello che ancora oggi è l’amore della sua vita, suo marito e il papà dei suoi figli: l’imprenditore napoletano Luca Ciacia. Si sono sposati nel 2017 e anche in quell’occasione la ex tronista non aveva lasciato alcuno spazio all’improvvisazione.





Ora la 32enne sta per diventare di nuovo mamma e per rivelare il sesso del terzo bebè che presto arriverà ha organizzato un “gender reveal” super sfarzoso in un castello. Gli ospiti dell’evento organizzato in ogni piccolo particolare, per sapere cosa porterà la cicogna alla coppia alzano gli occhi al cielo: sono i fuochi d’artificio a rivelarlo e stavolta il fiocco sarà azzurro.

E così Ramona Amedeo di UeD, che è già mamma di Annachiara, 4 anni, e Olimpia, che ha da poco spento la sua prima candelina, dopo due femminucce avrà un maschietto. Anche lei, come il marito, guarda il cielo tingersi di blu e gioisce emozionata. Il video del party faraoni al castello, con palloncini ovunque, musica e fuochi d’artificio, è stato poi condiviso con i tanti fan di Instagram.