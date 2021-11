Adesso non ci sono più praticamente dubbi. L’insegnante di ballo di ‘Amici 21’, Raimondo Todaro, e la ballerina Francesca Tocca sono tornati a comporre una coppia. Dopo essersi lasciato con l’ex moglie, complice anche il suo approdo nel talent show di Maria De Filippi i due si sono avvicinati sempre più e si sono anche dati un bacio davanti a tutto lo studio, durante una puntata del programma, su incitamento del duo comico Pio e Amedeo. E ora si parla di un’altra notizia sensazionale.

Prosegue intanto il duro scontro tra lui e la collega Alessandra Celentano. In una lettera la donna ha affermato in riferimento all’allieva Serena: “Spero che Raimondo questa volta non trovi scuse di alcun tipo”. Raimondo, infatti, la volta precedente si era rifiutato di far esibire Serena nel passo a due poiché era stata messa in sfida. Il passo a due assegnato da Alessandra Celentano prevede come suo partner Dario, mentre le volte scorse era stato designato Christian, uno degli allievi più seguiti di ‘Amici 21’.

Questa reunion ha fatto entusiasmare i fan di Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che avevano sognato questa riappacificazione e il ritorno dell’amore tra i due. Ma ci sarebbe molto di più, infatti il settimanale ‘Nuovo’ di Riccardo Signoretti è andato oltre e ha tirato fuori una news, che se confermata, aprirebbe a scenari incredibili e inattesi. Bocche cucite per ora dai diretti interessati, ma la fonte sarebbe più che attendibile. E chissà se prima o poi non dovranno uscire allo scoperto.





Il settimanale di gossip e televisione ha innanzitutto mostrato alcune immagini di Raimondo Todaro e di Francesca, mentre fanno una passeggiata insieme. Ma la novità non è stata rappresentata solamente da queste foto inedite. Infatti, è stato poi aggiunto: “Todaro e la ex moglie: prime foto dopo il ritorno di fiamma e già si parla di cicogna bis!”. Dunque, dopo aver concepito la prima figlia, sarebbero già pronti ad allargare ancora di più la loro famiglia, regalandosi un altro bambino o bambina.

Raimondo Todaro si è sposato con Francesca Tocca nel 2014, mentre l’anno prima sono diventati papà e mamma per la prima volta con la nascita della piccola Jasmine. In televisione lui è stato grande protagonista in veste di maestro a ‘Ballando con le stelle’ dal 2005 al 2020. Poi la lite a distanza con Milly Carlucci dopo il suo clamoroso addio e l’arrivo a Mediaset alle dipendenze della De Filippi.