Incredibile gesto di Cecilia Rodriguez sui social, infatti ha deciso di fare il dito medio durante una delle sue stories su Instagram lasciando tutti a bocca aperta. Era scoppiata una vera e propria polemica nei confronti della sorella di Belen e lei non ci ha pensato due volte a replicare a tono. Ormai non ha nessuna intenzione di accettare qualsiasi cosa che le venga detta e, di fronte ad un’accusa molto diretta, ha risposto in maniera clamorosa.

Intanto, prima che Cecilia Rodriguez facesse il dito medio, si è scoperto che sarebbero rientrate le problematiche familiari con Belen. Non sappiamo esattamente se davvero ci siano stati grossi litigi e momentanei allontanamenti familiari, ma una cosa è sicura: adesso il loro rapporto è uguale a quello che avevano prima. Nella giornata di martedì 17 ottobre hanno pranzato insieme e le due si sono riprese, pubblicando anche delle immagini.

Leggi anche: “Lo abbiamo saputo, che tristezza”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, capitolo tv chiuso: la notizia ufficiale





Cecilia Rodriguez fa il dito medio sui social: il motivo

Cecilia Rodriguez ha preso una decisione nelle scorse ore, ovvero di rispondere a tutto ciò che le chiedevano i suoi fan. Peccato però che un hater l’ha fatta imbestialire e il dito medio è stata una conseguenza inevitabile. Ecco cosa le aveva detto: “Io trovo un’iniziativa vergognosa che voi vendiate roba che vi hanno regalato e che vi fa schifo“. E l’argentina si è infuriata, facendo il dito medio e affermando cose molto dure.

La ragazza ha affermato: “Non vedevo l’ora di rispondere a un messaggio come questo. Intanto mi vergogno io che ci sia ancora gente nel 2023 con tutta questa cattiveria addosso. Posso forse capirlo perché viviamo in un mondo molto complicato e quindi vi capisco da un certo punto di vista o forse è perché non regalano i vestiti a te. Io dico sempre che prima di aprire la bocca bisogna informarsi“, ha aggiunto Cecilia prima di spiegare cosa è accaduto davvero.

Infine, la sorella di Belen ha esclamato: “Si tratta di vestiti usati. Con i miei vestiti ci faccio quello che voglio perché li ho comprati io. E quelli che non sono stati acquistati da me, sono dei regali e con i regali uno ci fa quello che vuole. Gran parte del ricavato poi, come tutti i mercatini che abbiamo fatto, va in beneficenza, ci sono delle associazioni con cui collaboriamo”.