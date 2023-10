Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, super notizia. E no, non riguarda la loro sfera sentimentale, ma quella professionale. In estate si erano diffuse le voci di una presunta crisi tra i due che stanno insieme dal 2020, cioè da quando si sono conosciuti al Grande Fratello Vip quinta edizione. Poi però a settembre eccoli, belli come non mai e mano nella mano al Festival del Cinema di Venezia. Lei in abito bianco e lui in smoking, elegantissimi e qualcuno ha addirittura parlato di nozze imminenti.

Non sappiamo se realmente i due stiano pensando al matrimonio, quel che è certo è che nelle ultime ore è arrivata una bellissima notizia per i loro fan. L’influencer e l’ex velino di Striscia negli ultimi anni si sono ritagliati uno spazio importante nel mondo della televisione e dello spettacolo. Adesso arriva un’ulteriore conferma della loro crescita professionale: Giulia e Pierpaolo sono stati infatti scelti per condurre uno storico programma che tornerà in onda il prossimo 22 novembre.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condurranno “Ex on the beach”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno soffiato il posto a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Saranno loro, infatti, a condurre “Ex on the Beach“, lo storico programma di Mtv che dal 22 novembre sarà trasmesso in esclusiva da Paramount+. Le ultime due edizioni erano state guidate proprio dalla sorella di Belen e dal compagno. Anche in questo caso ci sarà una coppia alla conduzione dello show in cui quattro uomini e quattro donne single si ritrovano su un’isola facendo credere loro che siano stati mandati a fare una vacanza in cerca d’amore. In realtà compaiono uno ad uno gli ex o le ex di ogni concorrente.

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha commentato: “Ex On The Beach è probabilmente il programma più iconico degli ultimi anni perché non conosco una persona che non ne sia entusiasta. Cercherò di dare il mio tocco glam a questa nuova edizione“. Pierpaolo Pretelli le fa eco: “È un reality autentico, fuori dagli schemi, dove leggerezza e sentimenti si confrontano con la realtà della gelosia. Preparate i popcorn”.

La nuova edizione del programma, la quinta, sarà disponibile in streaming con un episodio a settimana. Poi successivamente sarà trasmessa anche in chiaro su un canale tv. Eugenio Bonacci, Chief Content Officer della Fremantle Italia che lo produce, si dice felice per la scelta fatta. Secondo lui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli “sapranno mettere a frutto l’eredità lasciata da Cecilia e Ignazio”.

