Per giorni si è parlato di questa presunta querelle a distanza tra Giulia Salemi ed Alfonso Signorini. Come sapete, la giovane non è stata riconfermata al Grande Fratello come opinionista social, infatti al suo posto da questa edizione c’è Rebecca Staffelli. E si era vociferato con forza che i rapporti tra i due fossero praticamente compromessi e ora a intervenire sulla questione è stata direttamente la dolce metà di Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi, stanca di leggere tante notizie sul suo conto senza che ci fossero sue spiegazioni ufficiali, ha rotto il silenzio su Alfonso Signorini, senza mai nominarlo esplicitamente. Ma ha parlato chiaramente di un conduttore e poi comunque è stato proprio questo il tema dibattuto in questi giorni. Lei ha citato invece senza fare troppi giri di parole il sito Fanpage, accusato di aver scritto delle cose per lei inesatte.

Giulia Salemi e il rapporto con Alfonso Signorini: lei rompe il silenzio

Se da parte del presentatore Mediaset finora non è stato proferito niente, invece Giulia Salemi ha deciso di tirare fuori tutto quello che pensa su Alfonso Signorini ma soprattutto su alcuni giornali che non riporterebbero tutto con correttezza. Sul social network X il suo è stato uno sfogo molto forte, che fa anche comprendere senza ombra di dubbio che mentre scriveva, l’influencer italo-persiana era tutt’altro che serena.

Interpellata da Fanpage sulla nuova stagione del GF, Giulia Salemi ha smentito totalmente di aver dato un giudizio negativo sul programma e su Signorini: “‘Ragazzi scusate ma devo andare…’ è diventato ‘No comment’. Durante una sfilata della FW vengo fermata da un giornalista di Fanpage (testata che stimo) che mi chiede due battute sullo show appena visto. Nonostante fossi davvero di corsa, perché questa è una settimana frenetica dove si vive a 100 all’ora, dico comunque di sì perché il tema mi sta a cuore. L’intervista è anche bella ma, come spesso accade, la mia gentilezza ed educazione ha ispirato la fantasia dei giornalisti cinici in cerca di clickbait”.

"Ragazzi scusate ma devo andare…"

è diventato "No comment"

Durante una sfilata della FW vengo fermata da un giornalista di Fanpage (testata che stimo) che mi chiede due battute sullo show appena visto.

Nonostante fossi davvero di corsa, perchè questa è una settimana frenetica… — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) September 23, 2023

E poi la Salemi ha concluso: “Cambiando una frase che ovviamente diventa titolo da strumentalizzare da una stampa, poco attenta alla verità e più interessata al clamore. Che nessuno si permetta di mettermi in bocca parole per creare zizzania nei confronti di un programma ed un conduttore a cui devo solo gratitudine. Grazie!”.