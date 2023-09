Momento da dimenticare per Giulia Salemi, che non solo ha dovuto digerire l’esclusione dal GF, ma ora ha subito pure un duro attacco da un’altra vip della tv, che lei conosce benissimo. Sono state amiche, ma adesso tutto è cambiato repentinamente e, sebbene la partner di Pierpaolo Pretelli non sia stata nominata direttamente, tutti hanno capito che ce l’avesse proprio con lei. E ora sul web si apriranno sicuramente discussioni con fronti che la pensano in maniera opposta.

Su X (ex Twitter) in tanti stanno parlando di quanto detto su Giulia Salemi, con un attacco della vip della tv destinato a far parlare per parecchio tempo. C’è una motivazione alla base della drastica decisione presa nei confronti dell’ex gieffina, la quale avrebbe tenuto un comportamento non adeguato. Ma in molti hanno comunque preso le parti della dolce metà di Pretelli e vedremo se lei vorrà rispondere per le rime o tacere.

Giulia Salemi, duro attacco dalla vip della tv: “Mi fa schifo”

Dunque, Giulia Salemi è stata messa nel mirino e ha ricevuto questo improvviso attacco da una vip della tv. Loro sembravano essere diventate molto amiche nel tempo, invece l’italo-persiana è stata tolta dall’ex amica sui social, quindi non è più seguita in particolare su Instagram. Il web è rimasto letteralmente sotto choc perché mai si sarebbe aspettato di dover assistere a questo evento, decisamente molto spiacevole.

A criticarla duramente è stata Dayane Mello, anche se ripetiamo che la brasiliana non l’ha mai citata per nome: “Io do una chances, cerco sempre di prendere i rapporti che si sono persi, dare valore a queste persone. E poi? Li trovi nella foresta, gli dici ciao e questa persona scappa via perché la tua presenza dà fastidio o mette nell’ombra il loro personaggio a causa della tua luce? Sono schifata. Fanno schifo“.

QUINDI DAYANE NELLA DIRETTA TUTTO QUELLO CHE HA DETTO SI RIFERIVA A GIULIA SALEMI????? 😯😯😯

L'unica a cui a tolto il segui delle sue "amiche" in questi giorni è lei.

Sono scioccata 😳#mellos #prelemi — RosyTale&Quale (@Rosytalequale) September 21, 2023

È proprio vero che le persone si rivelano col tempo , Dayane nn è mai stata un’amica vera e sincera! Detto questo sono felice che Giulia le abbia tolto il segui . #prelemi — Mery 😘 (@Marilen62400892) September 22, 2023

Secondo il sito Biccy, la ricostruzione sarebbe questa: Dayane Mello avrebbe incontrato Giulia Salemi alla Milano Fashion Week, ma Giulia non avrebbe ricambiato il saluto per evitare di diventare l’ombra dell’ex amica. E gli utenti hanno reagito così: “Sono scioccata, quindi Dayane si riferiva a Giulia?”, “Proprio vero che le persone si rivelano col tempo, Dayane non è mai stata un’amica vera e sincera”.