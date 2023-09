Certamente una delle assenze più pesanti del nuovo Grande Fratello è quella di Giulia Salemi. Al suo posto è stata messa Rebecca Staffelli, ma solo ora è uscito il motivo della cacciata dal reality show dell’influencer. Alfonso Signorini non ha mai nominato né lei né le vecchie opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, infatti i vertici di Mediaset hanno voluto dare una svolta totale, eliminando tutto ciò che è successo al GF Vip 7 tranne il conduttore.

Ora il Grande Fratello è già giunto alla seconda puntata in diretta, svoltasi il 15 settembre, ma solo adesso è uscita fuori la presunta verità su Giulia Salemi. Il motivo della cacciata è stato scoperto dal sito Dagospia, che ha tirato in ballo anche un’altra persona molto vicina alla ragazza. Non sappiamo se ci saranno riscontri ufficiali, anche perché la stessa Giulia ha evitato di polemizzare in questi giorni, essendo anche pronta per nuove avventure.

Grande Fratello e Giulia Salemi, fuori il motivo della cacciata

A proposito dell’ex protagonista del Grande Fratello, prima di dirvi tutto su Giulia Salemi in riferimento al motivo della cacciata, per lei c’è stata ugualmente una svolta professionale. Per quattro sabato sarà infatti ospite de La vita in diretta di Alberto Matano e sarà anche conduttrice di Ex on the beach, insieme al partner Pierpaolo Pretelli. E proprio quest’ultimo sarebbe la causa principale dei problemi avuti dalla giovane.

Dagospia ha quindi rivelato in anteprima assoluta: “Pare che il fidanzato Pierpaolo Pretelli sia stato preso in antipatia da un potente personaggio“. E questo avrebbe avuto ripercussioni anche sulla Salemi, che è stata estromessa dalla trasmissione Mediaset. Ovviamente non abbiamo conferme ufficiali e non conosciamo nemmeno il nome di questa persona, che avrebbe avuto problemi con l’ex gieffino. Vedremo se prossimamente emergeranno altri particolari.

C’è anche tanta curiosità per vederla all’opera in questa nuova veste alla Rai, infatti non sappiamo di cosa parlerà con Alberto Matano. Ma certamente queste indiscrezioni sul GF sono abbastanza clamorose e chissà se troveranno mai conferme.