Giulia Salemi non è al GF quest’anno. Con molto dispiacere dei suoi fan, che infatti continuano a invocare il suo nome sui social, non è stata confermata come ‘voce del popolo’. Al suo posto, in studio insieme ad Alfonso Signorini e all’altra new entry di questa edizione, Cesara Buonamici in veste di opinionista, è arrivata Rebecca Staffelli. Già conduttrice radiofonica, la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia ha preso possesso del suo nuovo ruolo lunedì scorso, durante la prima puntata del reality.

Non tutti sono stati d’accordo con la scelta di far fuori Giulia Salemi, che comunque non resterà con le mani in mano. Sappiamo già che ha dei progetti lavorativi in cantiere. Come Ex On The Beach Italia, insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli, al posto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presentatori della scorsa edizione. Non solo: l’influencer dovrebbe essere il volto di uno show tutto suo, Salotto Salemi, per il quale avrebbe appunto lasciato il ruolo di inviata social del GF Vip.

Giulia Salemi alla Rai, l’indiscrezione bomba

Come aveva anticipato lei stessa, è un format da lei pensato e dedicato al mondo del make up. Ma non solo, prossimamente c’è anche un progetto che coinvolge anche il fidanzato che starebbe sviluppando da anni, Casa Prelemi. Ma la vera novità sempre sul fronte lavoro è arrivata nelle scorse ore.

Giulia Salemi, che continua a essere sempre presente sui social, torna in tv ma passa da Mediaset alla Rai. A rivelarlo è Giuseppe Candela su Dagospia, dove il giornalista racconta in anteprima quale sarà il programma in cui il suo amato pubblico potrà di nuovo seguirla. A La Vita in diretta di Alberto Matano.

Propri così, stando a questa ultima indiscrezione, Giulia Salemi sarà una degli ospiti fissi de La Vita in Diretta di Alberto Matano, in particolare delle quattro puntate del programma che andranno in onda eccezionalmente il sabato pomeriggio, sempre su Rai1, a partire dal 16 settembre. Il suo ruolo? Probabilmente commenterà con il conduttore e con gli ospiti i fatti e le storie protagoniste dei vari appuntamenti.