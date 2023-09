Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il dettaglio sotto gli occhi di tutti. Insieme dal 2020, la coppia si è incontrata e innamorata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip e da allora non si è più lasciata. Momenti di alti e bassi tra di loro? I due ex vipponi si sono sempre dimostrati forti e uniti, lontani dai facili pettegolezzi del mondo del gossip e pronti a restare complici anche nei momenti più delicati. Il risultato? Eccoli sfilare sul red carpet mano nella mano, e il dettaglio non è di certo sfuggito a occhi più attenti.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sposi? I fan della coppia non possono che continuare a chiederselo, e infatti questa volta potrebbero essersi avvicinati alla realtà. Giulia e Pierpaolo si sono resi i protagonisti indiscussi della seconda serata del Festival del Cinema di Venezia e di certo il loro amore e la loro complicità non potevano passare inosservati.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sposi? Il bacio sul Red Carpet di Venezia e non solo: le foto

Bellissimi insieme e innamorati: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati l’immagine della felicità. Una volta giunti sul Red Carpet di Venezia, i presenti li hanno ammirati e contemplati in tutta la loro bellezza. Giulia Salemi ha deciso di sfoggiare per l’occasione uno splendido abito bianco dell’ Atelier Eme, caratterizzato da punti luce che sono riusciti a dare eleganza e movimento. Tutto abbinato a un sofisticato e pomposo soprabito bianco. Ma l’outfit da urlo non finisce qui.

Il look è stato ulteriormente impreziosito da altri dettagli, a cominciare dall’acconciatura. Ecco Giulia in”wet look”: effetto bagnato nei capelli e trucco dai toni “espresso make up”, con particolare attenzione agli occhi, proprio per conferire uno sguardo magnetico e carismatico. Per quanto riguarda Pierpaolo, inevitabile lo smoking firmato Giorgio Armani. E fermi davanti ai flash, ecco arrivare anche un bacio a sorpresa.

Ovviamente per i fan i commenti sono stati serviti su un piatto d’oro: “A quando il matrimonio?”, ha chiesto un utente. Ed effettivamente sono ormai in molti a chiedersi se la coppia sia o meno arrivata al punto di fare il grande passo.