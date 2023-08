Episodio molto brutto ai danni di Giulia Salemi nelle scorse ore, vittima di offese molto gravi. Pierpaolo Pretelli ha assistito personalmente a quei momenti vergognosi e la sua reazione è stata molto chiara. A beccarlo in flagrante è stata una follower di Deianira Marzano, che ha innanzitutto raccontato la vicenda e poi ha anche inviato all’esperta di gossip un’immagine del giovane. Lui non pensava di dover essere testimone diretto di tali attacchi.

Si trattava tra l’altro di un momento alquanto importante per lui a livello lavorativo e, oltre ad una quantità numerosa di fan che lo hanno supportato, ha dovuto anche sopportare questi hater che si sono palesati fisicamente. Ad essere colpita è stata Giulia Salemi in particolare, che ha ricevuto queste offese sebbene presumibilmente non fosse presente all’evento di Pierpaolo Pretelli. Il quale si è un bel po’ rovinato la serata.

Giulia Salemi, offese gravissime: Pierpaolo Pretelli reagisce

La storia choc in questione si è verificata in Basilicata, in provincia di Potenza. Giulia Salemi è stata messa nel mirino da alcune persone, che l’hanno riempita di offese davanti a Pierpaolo Pretelli. Lui ha ascoltato tutto nitidamente e non sappiamo se abbia risposto platealmente a queste odiatrici. Ma ciò che è certo è che il suo volto ha detto molto più di mille parole. Dal divertimento si è passato subito ad un momento di grande sconforto e nervosismo.

La seguace della Marzano ha rivelato: “Ciao Deianira, ieri nelle due serate di Pierpaolo Pretelli a Maratea c’erano delle disagiate che hanno urlato offese gravissime verso Giulia Salemi. Pierpaolo era nero e abbastanza infastidito. Allego foto”. L’influencer ha mostrato poi l’immagine dell’ex velino di Striscia la Notizia ed ex gieffino, che effettivamente indossava degli occhiali scuri che non hanno impedito di far notare uno sguardo tutt’altro che felice.

E anche la stessa Deianira Marzano ha preso posizione: “Ma che problemi ha la gente che va ad offendere? Io non ho parole, ma veramente fanno certe cose? Vergogna”. Non è dato sapere cosa abbiano detto esattamente a Giulia, ma le parole a quanto pare sarebbero state bruttissime.