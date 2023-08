Momenti da dimenticare per Giulia Salemi, che è stata travolta dalla paura nelle scorse ore e costretta a fuggire per ‘salvarsi’ la pelle. La colpa è da addebitare soprattutto al suo fidanzato Pierpaolo Pretelli, che ha deciso di metterla molto in difficoltà con un gesto inaspettato. Lei ha urlato ed è scappata, scendendo le scale con una velocità incredibile. Poi la stessa influencer ha spiegato esattamente cosa è successo in quei frangenti.

Il filmato della corsa di Giulia Salemi, con annesse paura e fuga, è stato caricato su Instagram proprio dalla sua dolce metà, che si è divertito non poco vedendo in quelle condizioni la giovane. Mentre l’ex opinionista social del Grande Fratello Vip non è apparsa affatto felice, anche se poi lo avrà ovviamente perdonato. C’è stata una botta e risposta tra i due su Instagram e vediamo cosa è stato svelato dalla diretta protagonista della vicenda.

Giulia Salemi, paura e fuga dalle scale: cosa è successo

Davvero interessante il video di Pretelli su Giulia Salemi, infatti tolta la paura di lei per quei secondi terribili, i follower hanno gradito questo sketch tra i due fidanzati, che sembrano essere tornati affiatati come prima. Dopo un breve periodo di crisi, grazie anche all’intervento risolutore di Alfonso Signorini, hanno capito di essere desiderosi di proseguire in coppia la loro vita e queste ultime immagini hanno dimostrato che tutto sommato c’è grande complicità, visti anche i commenti.

Nella didascalia del video, Pierpaolo ha scritto: “Quando entri in un locale e incontri il tuo ex…”. Giulia Salemi è quindi fuggita a causa di un insetto, presente sulle scale. Lei si è letteralmente terrorizzata e poi lui ha peggiorato la situazione, lanciandole l’animale per scherzo. Infatti, la stessa ex gieffina ha rivelato: “Voi non avete visto, ma il signorino me l’ha lanciato con il piede, ha preso vita e ha iniziato a volare verso di me”. Di qui la corsa sfrenata tra le grida.

Divertentissima invece la reazione di Francesco Oppini, che nel commento a corredo del filmato di Pierpaolo Pretelli, ha nominato implicitamente la mamma Alba Parietti: “Quando entro in un locale e vedo mia madre”. Tante risate da parte degli utenti.