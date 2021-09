Quando gli innamorati si sono conosciuti al Grande Fratello Vip in pochi pensavano che sarebbe durata tanto. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono entrati a contatto tra le mura della Casa di Cinecittà e all’epoca a fare scalpore era un’altra liaison. Ma giudicare il libro dalla copertina è sempre una cattiva idea.

L’ex velino, infatti, aveva stretto un ‘rapporto speciale’ con Elisabetta Gregoraci. Abbracci, baci, effusioni e quant’altro. Sembrava una relazione prontissima per spiccare il volo. Ma poi invece è finito tutto a velocità di zapping (e neppure benissimo). Ora all’orizzonte ci sono grosse novità.

Di recente sono stati in vacanza in Grecia e anche lì non sono mancati selfie e video in cui compaiono insieme, come una cosa sola. Giulia Salemi ha abbandonato Roma in favore di Milano luogo in cui ha acquistato un appartamento. Qui con ogni probabilità l’influencer ed ex gieffina inizierà a girare le nuove registrazioni di “Salotto Salemi”.





Ma la settimana si preannuncia impegnativa anche per Pierpaolo Pretelli con le prime prove di “Tale e Quale Show” e i vari servizi fotografici. A restare ben salda è l’intenzione, ormai chiarissima, di convolare a nozze ben presto. Secondo i bene informati la lieta notizia sarebbe sempre più vicina.

La coppia è stata infatti invitata a un matrimonio e al termine della serata Giulia Salemi ha condiviso con i suoi followers un grande traguardo. Al momento del lancio del bouquet, infatti, il mazzo di fiori è andato a finire tra le sue mani. Un episodio inaspettato. E sappiamo tutti che cosa vuol dire.