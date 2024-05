Perla Vatiero, l’ultima novità rivelata sui social. La vincitrice dell’ultimo Grande Fratello fin da quando è uscita dalla Casa ha ripreso a utilizzare in maniera assidua i suoi profili social. In qualche caso, però, è finita anche al centro delle polemiche per delle sponsorizzazioni poco trasparenti. Recentemente è stata anche attaccata per aver dato ad uno dei suoi collaboratori un mazzo di fiori ricevuto in regalo.

Senza dubbio a volte i fan, o presunti tali, esagerano. In tanti, però, continuano a sostenerla e seguirla. Su Instagram sono quasi in 750mila a seguirla e Perla aggiorna i suoi fan costantemente. Numerosi i suoi post su prodotti e abiti, ma spesso la vediamo anche in compagnia di Mirko Brunetti col quale è tornato l’amore. Proprio nelle ultime ore l’ex gieffina ha chiesto ai follower se avessero notato qualcosa di nuovo sul suo viso.

Perla rivela ai follower l’ultimo ‘ritocchino’

Qualche settimana fa Perla Vatiero era stata attaccata perché si sarebbe rifatta. Dove sta il problema? A parte la giovane età, 27 anni, qualcuno l’ha accusata di ipocrisia perché in passato lei stessa aveva criticato Greta Rossetti perché si era rifatta le labbra: “Chi disprezza compra” ha scritto un utente su X. Tuttavia non abbiamo la certezza di questo ritocco.

Sappiamo, invece, che Perla Vatiero si è sottoposta ad un altro tipo di trattamento. Su Instagram ha chiesto ai fan se fossero in grado di capire cosa c’era di nuovo sul suo viso: “Vi volevo chiedere: non notate nulla di nuovo sul mio viso? Fatemi vedere se indovinate, se vedete qualcosina di nuovo, di diverso. Mi avvicino anche, così vi rendo il compito anche un pochino più facile”, ha detto.

Perla, io noto che stai per sponsorizzare un trattamento microblading pic.twitter.com/9iIP1HwfEK — Valentina Federici (@Vale_Rici) May 23, 2024

Successivamente ha rivelato: “Mi state scrivendo in tantissime. Avete indovinato”. Perla Vatiero ha effettuato un microblading. Stiamo parlando di una tecnica di “tatuaggio” cosmetico semipermanente per le sopracciglia. In genere il trattamento ha una durata limitata nel tempo di 6/8 mesi. In seguito deve essere ripristinato il colore. E voi, ve ne eravate accorti?

