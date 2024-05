“Vuoi o non vuoi”, per dirla usando un suo famoso tormentone, Perla Vatiero continua a fare notizia e a far parlare di sé. La vincitrice del Grande Fratello per il momento non avrà trovato ancora sbocchi professionali nel mondo della televisione, desiderio da lei più volte dichiarato, ma è sempre al centro dell’attenzione, specie sui social. Perla ha un grande seguito, sia di fan che di haters.

Poco fa non a caso è divento virale proprio un video in cui Perla dice qualcosa di eclatante, senza ovviamente rendersene conto. Le immagini sono rimbalzate ovunque nella rete, scatenando i commenti della gente. Anche perché non è la prima volta che a Perla capita un piccolo incidente di questo tipo. La cosa quindi è stata notevolmente amplificata da chi a ricordato tutti i precedenti.

“Ma cosa ha detto?!”: diventa virale un video in cui Perla parla in Inglese

Una delle principali attività di Perla Vatiero da quando è finito il Grande Fratello sono le campagne pubblicitarie via social. L’abbiamo vista promuovere di tutto: bevande dimagranti, tute, prodotti per la bellezza. L’ultimo iniziativa pubblicitaria riguarda un caricabatterie portatile per il telefono cellulare. Un apparecchiatura che in inglese si chiama “powerbank”, ma che Perla nel suo spot social ha fatto diventare “powerbang“.

La pronuncia sbagliata ha suscitato l’ilarità del web. Subito qualcuno ha ricordato errori simili compiuti da Perla all’interno della casa, addirittura in Italiano: foca l’animale al posto di foga. Nei gironi scorsi la sua rivale Beatrice Luzzi ha ricordato come né Perla e neanche Greta sapessero chi fosse Omero, l’autore dell’Iliade e dell’Odissea, scambiato da loro per un osso: l’omero, minuscolo.

Intervistato in radio, anche il fidanzato di Perla, Mirko Brunetti, ha confermato che la vincitrice del Grande Fratello ha qualche problema con le lingue. Si parlava di una possibile partecipazione della coppia a Pechino Express: “Pechino Express lo farei, sarebbe pazzesco. Con Perla faremmo veramente ridere, conoscendola bene. Con l’inglese io me la potrei cavare, Perla non lo so…”.

Intervallo: Perla e la sua pouerbəng. pic.twitter.com/dvC41BIalD — Fran Altomare (@FranAltomare) May 16, 2024

Ma non è finita qui, perché alcuni utenti del web hanno notato che nel video incriminato della ”Powerbang” Perla ha fatto un altro errore: infatti ha copiato e incollato l’interno testo promozionale che elenca le caratteristiche del prodotto, compresa la prima fase che probabilmente aveva scritto qualcuno del suo staff come indicazione (“cose da dire”), che però non doveva finire on line.