“Ci separiamo”. Perla Vatiero e Mirko Brunetti, l’annuncio choc. La vincitrice del Grande Fratello 2023 si è ripresa in una storia Instagram per raccontare le ultime vicende che la riguardano. La ragazza, che ultimamente è finita in forti polemiche che non si placano, ha però fatto preoccupare i suoi follower con una paio di frasi un tantino infelici. Ma andiamo con ordine. Come sappiamo la Vatiero è stata spesso ospite di eventi. Ed è proprio in questi casi che la ragazza viene asfaltata viva da molti haters.

>> “Nuovo programma in arrivo!”. Mirko e Perla, il futuro sorride: c’è la tv nel destino della coppia

E se da una parte c’è chi la osanna e chi le regala fiori, c’è anche chi la porta velocemente coi piedi per terra dicendole: “Ma chi si crede di essere?”. Eppure tra tanti commenti negativi c’è anche chi la difende e chi continua a seguirla con costanza e passione. È così, per vincitrice del Grande Fratello è un susseguirsi di servizi fotografici, progetti nuovi di lavoro e la sua azienda da seguire.





“Ci separiamo”. Perla Vatiero e Mirko Brunetti, l’annuncio choc

E chiaramente i tutto questo c’è anche un ritaglio di tempo dedicato all’amore della sua vita: Mirko Brunetti. E proprio riguardo quest’ultima faccenda che i fan sono entrati in allarme dopo quelle parole di Perla. Ma cosa ha detto e perché probabilmente non c’è niente di cui preoccuparsi? Perla Vatiero si è fatta vedere su Instagram con una felpa nera, il cappuccio in testa e in auto con Mirko Brunetti.

Dice quindi: “Ragazzi buongiorno, io ve lo do ora perché stamattina abbiamo fatto le valigie e abbiamo messo tutto in ordine, avevamo tantissime cose da mettere in macchina, come sempre… Quindi, abbiamo fatto un pranzetto veloce e adesso ci separiamo ma solamente per due giorni, non di più”. Sembra infatti che i due abbiano degli impegni lavorativi e che le loro strade per un po’ devono dividersi.

Ognuno per la sua strada, finalmente! pic.twitter.com/j4J1jRl5py — Anna Mobene (@annamobenesi) May 16, 2024

Da quello che si sa, Perla si trova a Milano: tutti l’hanno scoperto dopo che la giovane ha pubblicato un selfie dal parrucchiere: “La mia salvezza”, ha scritto come didascalia dello scatto. Poco dopo la storia Instagram di Perla, anche Mirko Brunetti ha postato un romantico scatto. I due poi si sono baciati e ognuno per la sua strada. Ma solo per 2 giorni.

Leggi anche: “Non c’è più vergogna”. Perla Vatiero, che figura: è una caduta di stile che fa discutere