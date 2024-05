Finito il Grande Fratello Mirko e Perla non sono mai usciti davvero dagli schermi. A volte hanno fatto discutere, a volte hanno fatto sognare. Sul loro futuro insieme sono stati chiari. In un’intervista a Chi Mirko aveva rivelato: “Perla ha vinto prima di tutto perché è sempre stata se stessa e poi lei è una persona nella quale credere, per la quale tifare, io l’ho sempre fatto. E sono felicissimo per lei: è il mio “guaio” da quando avevo 13 anni, da quando l’ho vista la prima volta. E lo è ancora ora che di anni ne ho 27”.

Parole replicate da Perla: “Sì, noi dovevamo staccarci e abbiamo trovato il coraggio e una motivazione per farlo. Il nostro scegliere di non stare insieme non era per mancanza di amore, lo abbiamo dimostrato nei venti giorni insieme nella Casa: fra noi c’era intesa, c’era complicità, c’era amore, c’era tutto”.





Mirko Brunetti e Perla Vatiero si propongono per Pechino Express

Quanto al futuro professionale, oggi è arrivata la risposta alla domanda: quando vedremo Perla e Mirko di nuovo in tv. La risposta è arrivata dall’ex gieffino ai microfoni di di RDS Next. Parlando con le sorelle Provvedi, infatti, ha rivelato che gli piacerebbe di partecipare alla prossima edizione di Pechino Express insieme a Perla.

“Pechino Express lo farei, sarebbe pazzesco. Con Perla faremmo veramente ridere, conoscendola bene. Con l’inglese io me la potrei cavare, Perla non lo so…”. Niente di certo, ma un desiderio che però qualcuno potrebbe ascoltare. Del resto la coppia ha dimostrato di essere molto a proprio agio davanti alla telecamera.

-“Pechino Express con Perla?”



Pirko: “Con Perla faremo veramente ridere.”



-“Con l’inglese? Ve la potete cavare?”



Pirko: “Io si…Perla no.” 💀⚰️



Immaginando Sberla ed il suo livello di ASFINIMENTO da ancor prima della partenza.#grandefratello pic.twitter.com/O5ZV1s4xkr — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 15, 2024

La vittoria al Grande Fratello, del resto, parla chiaro. Per Perla era stata un toccasana: “È vero, stavolta vinco io, vinco tutto, quando sono entrata nella Casa neanche mi aspettavo di arrivare in finale, poi, nel percorso, qualcosa è cambiato. E ora sono felicissima, sono emozionata, sento l’affetto delle persone che mi hanno sostenuta in questi mesi”.