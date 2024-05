Dopo il Grande Fratello arriva il lieto annuncio: la concorrente più bela della casa più spiata d’Italia diventerà presto mamma. Gioia immensa per lei e per il suo compagno che hanno deciso di condividere subito la notizia con i fan. Un tripudio di cuoricini e baci nei commenti. E ovviamente la cicogna vip ha fatto subito il giro del web.

Il Grande Fratello come Cupido. Lo sanno bene i telespettatori affezionati al reality show di Canale 5. Anche l’ultima edizione non è stata da me. Dietro l’iconica porta rossa è scoccata la scintilla tra diversi concorrenti: Paolo e Letizia, Sergio e Greta, Anita e Alessio. Due addirittura erano entrati “separati” e dentro la casa hanno ritrovato l’intesa persa. Parliamo ovviamente di Perla e Mirko.

È ancora presto per dire se le storie d’amore nate in questa ultima edizione andranno avanti oppure no. Per il momento sembrano reggere. Anche se nessuno sembra avere in testa l’idea del matrimonio o di fare un figlio. Si vedrà. Nel frattempo si godono la vita insieme.

Capita pure che qualche concorrente, dopo aver trovato la propria metà anima gemella all’interno della casa, decida poi di lasciarsi perché nella vita reale l’incantesimo evapora. È il caso di questa ex gieffina, invaghitasi perdutamente di un altro inquilino nella casa di Cinecittà. Finito il reality, i due si sono lasciati e lei si è sposata con un altro uomo.

“Finalmente possiamo dirvelo. Abbiamo una notizia da condividere con voi… Un piccolo miracolo sta per arrivare nella nostra vita. La famiglia sta per diventare più grande, sono in dolce attesa!”. Con queste parole accompagnate dalla foto del pancione, Mary Falconieri ha annunciato ai suo follower su Instagram la notizia della maternità. Una notizia condiviso con il suo compagno Giuseppe Matteo Schiavello, che nella vita fa l’avvocato, e con il quale si è sposata tre anni fa. I due hanno già una figlia nata nel 2022: Giulia.

Mary Falconieri partecipò al Grande Fratello nel 2014. Entrò nella casa di Cinecittà dopo aver concorso a Miss Italia. A distanza di dieci anni ancora tutti la ricordano. E la seguono con affetto. Nel reality show fu protagonista di una grandissima storia d’amore con un altro concorrente , il chirurgo Giovanni Angiolini. Una storia che fece sognare il pubblico: la bella gieffina e il medico pieno di fascino. Poi la fine di tutto. Ma per Mary la vita è andata avanti comunque.