Dove trascorrere una vacanza da sogno in queste vacanze natalizie? Ma è chiaro a Dubai. La città degli Emirati Arabi Uniti è diventata negli ultimi anni meta ambitissima, nota per i suoi resort e negozi di lusso. E per i suoi panorami e paesaggi mozzafiato. Proprio in questo luogo incantevole Paolo Bonolis ha deciso di passare un po’ di giorni di relax e divertimento. Con lui, oltre alla moglie Sonia Bruganelli, anche i figli, sia quelli più grandi avuti dalla prima moglie sia quelli più piccoli.

Sonia ha lasciato il suo posto di opinionista al Grande Fratello Vip indovinate a chi? A Laura Freddi, ex di Paolo con cui il conduttore e la stessa manager sono in ottimi rapporti. Tornando alla vacanza la Bruganelli ha pubblicato diversi scatti di alcuni dei momenti più belli che ritraggono la famiglia allargata riunita e felice. Immancabile la foto dei fuochi di fine anno “Qui stiamo salutando il 2021 e accogliendo fiduciosi il 2022. FAREMO BENE?!?? 🤷‍♀️🥂💥💥💥”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stanno ricaricando le pile insieme ai figli. Il conduttore ha avuto Stefano e Martina dalla relazione con la prima moglie Diane Zoller. Poi l’unione con Sonia nel 2002 e sono arrivati Silvia, Davide e Adele. La primogenita di Paolo e Sonia ha avuto però gravi problemi di salute: “Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione – ha spiegato tempo fa la vip – Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi. Sta recuperando, ma non è autonoma, vederla oggi a 18 anni che non è indipendente un po’ fa male”.





Adesso Silvia sorride con il papà Paolo Bonolis e per Sonia Bruganelli si tratta di un momento magico, commovente. “Mi piace quando loro due sono insieme. Lo stesso modo di vedere la vita 💥💥💥” scrive nella didascalia che correda la splendida fotografia del conduttore con la figlia. Deve essere il momento del pranzo, Paolo ascolta completamente rapito le parole di Silvia. D’altronde tra loro c’è un legame che va perfino al di là del naturale amore che un padre prova per la figlia.

Nella prima fase della vita della figlia Silvia Sonia Bruganelli non ha potuto prendersi cura di lei. Doveva crescere e capire. È stato il papà, Paolo Bonolis, ad occuparsi della piccola e a farle anche da mamma. Ora il peggio sembra alle spalle e tutti insieme appaiono sorridenti, sereni, uniti come non mai. Lo stesso Bonolis condivide la foto e ammette: “Sembro scemo!”. E anche in un momento così intimo e commovente riesce a strapparci una risata.