Giornata indimenticabile per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La coppia vip ha voluto fare un gesto meraviglioso nei confronti della figlia Adele, che ha festeggiato 14 anni. Un compleanno speciale, che mamma e papà non potevano certamente ignorare. Sia il conduttore televisivo che l’opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ hanno voluto omaggiarla con dediche che hanno fatto emozionare tutti i fan. E anche l’adolescente avrà apprezzato non poco quello che hanno fatto i suoi genitori.

La neo 14enne Adele è l’ultima figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ma ovviamente non ultima in termini di considerazione. I due la amano infatti alla follia e il presentatore ha pubblicato un’immagine insieme alla ragazzina, mentre le dà dei baci amorevoli sulla guancia, e ha postato sul suo profilo Instagram: “Auguri amore mio”. Praticamente in contemporanea anche l’opinionista del reality show di Alfonso Signorini ha voluto scrivere un personale messaggio, piaciuto proprio a tutti.





Sonia Bruganelli ha pubblicato un messaggio più lungo del marito Paolo Bonolis: “Auguri amore mio. Sono così orgogliosa di come sei…P.S.: questa foto per ricordare quando ancora ti vestivi con ciò che decidevo io. #adele14 #auguri #happybirthday”. L’istantanea scelta dalla donna è infatti datata qualche anno fa, quando Adele era ancora una bambina. Oggi invece è ormai un’adolescente e ha potuto sicuramente leggere con enorme piacere anche le reazioni dei follower dei suoi genitori.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stanno insieme dal 1997 e si sono uniti in matrimonio nel 2002. Hanno concepito tre figli: Silvia, Davide e appunto Adele. In precedenza lui aveva avuto altri due figli dall’ex moglie Diane Zoeller, che si chiamano Stefano e Martina. L’anno scorso il presentatore Mediaset è anche diventato nonno dopo il parto di sua figlia Martina.