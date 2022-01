“L’amore non si divide, si moltiplica: è nata Alice”, poi tre cuori rossi e la foto del nome ricamato della nuova arrivata in famiglia. Così la conduttrice dà il lieto annuncio: è diventata nonna per la seconda volta. E è ovviamente al settimo cielo per l’arrivo della piccola a distanza di tre anni dal fratellino Pietro, primogenito di sua figlia Giulia.

Ovviamente sotto al post di Instagram, che nelle Storie si lascia immortalare insieme al neopapà bis, Filippo Giovannelli, in ospedale con mascherine sui volti e pollice in su come segno di gioia, è stato invaso da messaggi di auguri. Da parte dei follower certamente, ma anche dalle colleghe e amiche vip come Costanza Caracciolo, Mietta, Sandra Milo, Sonia Bruganelli e Monica Leofreddi. Tutte felicissime per Paola Perego.

Nata Alice: Paola Perego nonna bis

La figlia di Paola Perego, Giulia Carnevale, è diventata mamma per la seconda volta. È la figlia della precedente relazione della conduttrice, oggi legata al manager Lucio Presta, con l’ex calciatore Andrea Carnevale, da cui è nato anche Riccardo. Classe 1992, la la neo mamma bis è titolare della Cassandra mgmt, un’agenzia di talent management e digital campaign che vanta nomi come Vittoria Schisano e Jonathan Kashanian.





Per Paola Perego “diventare nonna è essere mamma due volte – aveva raccontato in passato parlando del primo nipotino Pietro, che tra poco conoscerà la nuova arrivata in famiglia Alice – Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa”.

L’annuncio della gravidanza di Giulia era arrivato in estate, con una foto sempre pubblicata dalla conduttrice Rai. “La famiglia si allarga ancora”, aveva scritto Paola Perego mentre col nipotino accarezzava dolcemente il pancione della figlia a Formentera”. Poco prima era arrivata la bellissima l’immagine postata dal neo papà bis Filippo Giovannelli.