La tv dà, la tv toglie. Se da un lato chiunque entra nella ‘scatola magica’ spesso riceve in dono fama, popolarità e qualche soldino, non è detto che non ci sia un prezzo da pagare. Ne sa qualcosa il noto e apprezzato cantautore Pago, al secolo Pacifico Settembre. Un nome, e un cognome, e un programma verrebbe da dire. Fin dai suoi successi musicali, ricordiamo “Parlo di Te” brano che ha fatto furore qualche annetto fa, il 50enne è diventato un idolo per molti amanti del pop italiano.

Sposato dal 2003 al 2013 con Miriana Trevisan, l’originario di Quartu Sant’Elena è tornato in auge grazie alla partecipazione a Temptation Island. Proprio lì entrò in coppia con l’ex Uomini e Donne Serena Enardu, ma i due, protagonisti di una storia piuttosto movimentata, ne uscirono divisi. I tira e molla sono proseguiti, come ogni relazione che si rispetti, più o meno. Fino alla separazione resa noto da poco tempo. Appena sette giorni fa Serena ha dichiarato che dopo Pago vuole restare single.

Proprio Pago è stato protagonista dell’ultima puntata di “Punto Z” il programma condotto dal vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi. Inevitabilmente i temi della chiacchierata sono stati tanti, tra vita professionale e quella sentimentale. Da pochissimi giorni, ad esempio, è uscito l’ultimo singolo “Parlo ancora di noi”. Per chi si chiedesse se nel testo ci sono riferimenti alla sua vita privata Pago risponde: “Chiaramente ci metto molto di me. Sempre è autobiografico…”.





Quando poi Tommaso Zorzi chiede a Pago come sia stata la sua esperienza a Temptation Island il cantautore fa una dichiarazione un po’ sorprendente: “È stato distruttivo psicologicamente… Scavarsi dentro con il dolore è stato forte”. Pago stesso ammette che forse non lo rifarebbe: “Non so se arriverei fino in fondo”. In ogni caso il rapporto con l’amata-odiata televisione non è interrotto. Come potrebbe? Sicura la sua partecipazione al prossimo Tale e Quale Show.

Tommaso Zorzi ha infine chiesto a Pago cosa gli è piaciuto meno delle sue esperienze al GF Vip e a Music Farm che tra l’altro il cantante ha anche vinto. E Pago, come sempre, non ha usato mezze misure: “La cosa più brutta è la competizione che si crea. Le dinamiche non mi piacciono. Non mi piacciono le persone che cercano di screditarti per andare avanti”. Si sarà riferito a qualcuno in particolare?