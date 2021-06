Oscar Branzani è stato uno dei tronisti più seguiti di Uomini e Donne. In ‘coppia’ con Andrea Damante, il tronista ha concluso il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘ uscendo dallo studio con Eleonora Rocchini. La storia tra i due è stata molto seguita dai fan del programma, ma dopo tre anni è arrivata la doccia gelata.

Alla loro separazione è seguita una lunga polemica sui social nella quale è intervenuta anche la sorella di Oscar Branzani, Dalila Branzani, ex fidanzata dell’attuale compagno della Rocchini. Pochi mesi fa, infatti, Eleonora ha confermato la storia con Nunzio Moccia, ex fidanzato della sorella di Oscar Branzani. Eleonora e Nunzio sono stati a lungo contestati dai fratelli Branzani, dai fan della coppia ma hanno continuato a vivere la loro storia d’amore in silenzio, lontani dal clamore mediatico.

“Io non so dove ti porterà il vento, spero nella giusta rotta, ma non preoccuparti se questo non dovesse succedere, voltati, troverai una persona che sta lottando per cambiare il vento”, è stato uno degli ultimi messaggi scritti da Nunzio per la sua Eleonora. “Dicono che quando una persona ce l’hai dentro, non ci sono posti dove puoi nasconderti. Avevi ragione sai ? Un anno lontani ma sempre lì, con il cuore e la testa, ed oggi, finalmente insieme… ha risposto lei – a vita è più bella con te! Sappilo. Ti amo”.





E mentre Eleonora Rocchini vive l’amore con Nunzio, Oscar Branzani ha ritrovato la felicità accanto a una famosa ex fidanzata: Federica Lelli, ex compagna del cantante Ultimo, felicemente fidanzato con la figlia di Heather Parisi. A dare la notizia il sito VeryInutilPeople.it, dove si legge: “L’ex calciatore partenopeo classe ’89 e la 23enne dagli occhi di ghiaccio, durante la serata di sabato 12 giugno, sono stati beccati insieme ed in atteggiamenti piuttosto intimi: carezze, abbracci e baci che hanno lasciato ben poco all’immaginazione”.

“I due infatti, insieme ad alcuni amici, tra cui Ginevra Pisani, si sono concessi una serata tra il The Sanctuary Eco Reatreat ed il Voodoo Bar di Roma. […] Inutile dire poi che entrambi si seguono su Instagram e che non perdono occasione (soprattutto lui, ndr) di commentarsi reciprocamente gli scatti social”.