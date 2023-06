Oriana Marzoli, il duro attacco sotto gli occhi di tutti. Una storia d’amore cominciata davanti alle telecamere del GF Vip 7 e proseguita lontano dalla luce dei riflettori anche fuori dalla casa più spiata d’Italia: ovviamente stiamo parlando della relazione tra Oriana e Daniele Dal Moro che sembra essere già arrivata a un punto di non-ritorno. Una vera e proprio doccia fredda per i fan della coppia che hanno visto di punto in bianco la speranza di poterli vedere sempre sorridenti, uniti e innamorati. Ovviamente, come spesso accade nel mondo del gossip, la notizia ha fatto chiacchierare non poco, polemiche incluse.

Il duro attacco a Oriana Marzoli dopo la rottura con Daniele Dal Moro. Sono giorni che le pagine di gossip non fanno che raccogliere quanti più dettagli possibili sulla decicisione dei due di interrompere la relazione: “Io non sono uno schiavo. Non ti ho lasciata io e pensavo si potesse chiarire, ma tu vuoi uno stampino e l’amore non è questo”, sono state le parole di Daniele Dal Moro. Oriana Marzoli dal canto suo ha replicato: “Sono stufa di essere dipinta come str.. che non prova sentimenti, è tutto il contrario. Io non lascio un ragazzo per le fan e le cose non andavano bene da un po’, tant’è che lui mi ha mandata via da casa sua. Io lo amo, per questo sono in lacrime”, ha aggiunto Marzoli su Twitter.

Leggi anche: “Ho visto con i miei occhi, sono fuggita”. Choc su Oriana e Daniele, rivelazioni spaventose





Il duro attacco a Oriana Marzoli dopo la rottura con Daniele Dal Moro: arriva la segnalazione

Insomma, il botta e risposta sembra proseguire non lasciando ancora del tutto comprendere la dinamica che ha condotto alla decisione di una rottura. E come se non bastasse a rincarare la dose in un momento delicato, ci si mettono anche gli hater. Colpita proprio Oriana Marzoli dopo aver preso parte al Twiga Beach Club. In sua compagnia anche altri volti del GF Vip 7, come Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Ecco cosa è successo e cosa avrebbe fatto indignare un utente.

Una rottura di coppia rappresenta sempre un momento delicato, e non solo per chi viene lasciato. Ciascuno poi reagisce a modo proprio. Ma per alcuni utenti l’atteggiamento di Oriana sembra essere troppo disinvolto a fronte di una rottura avvenuta da poco tempo. La segnalazione è giunta come sempre a Deianira Marzano da parte un utente: “Ciao Deianira, avendo la casa a Forte dei Marmi, a due passi dalla via dove oggi si è tenuto l’evento di Miabag, mi sono recata lì a vedere per pura curiositá e posso dirti con certezza che Oriana non era per niente triste e affranta come dicono le sue fans, era la stessa di sempre (quella cioè che siamo abituati a vedere in tv e sui social)”.

E ancora: “Non aveva né occhi né viso gonfi, te lo posso assicurare dato che l’ho guardata bene, rideva e scherzava con tutti (si fa per dire, dato che al “grande evento” ci saranno una trentina di persone al massimo). Peraltro una mia amica che adesso é al Twiga, a un tavolo poco lontano dal suo, mi ha scritto adesso dicendo che sta ridendo e scherzando e ballando allegramente… perciò che le sue fans invasate non si inventino tante balle per spingerla a tornare col suo ex, dato che la realtà dei fatti è ben diversa. Da osservatrice imparziale ed “oggettiva”mi pareva giusto fartelo sapere!” . Detto fatto.