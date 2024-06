“Pizzicati insieme”. Chiara Ferragni, la foto col nemico giurato di Fedez. È amore tra i due? Nessuno sa con certezza cosa stia accadendo nel privato tra l’imprenditrice digitale e il famoso rapper milanese. Tuttavia sembra evidente che i due cercano di andare avanti, lontani dal passato insieme, facendosi beccare con le persone più lontane da quelle che fino a poco tempo fa, potevano essere potenziali partner.

E mentre Fedez si fa vedere con la giovanissima modella francese Garance Authié, lei invece si fa vedere di fianco a un collega, non proprio amatissimo dell’ex marito. Così, dopo le polemiche per il Pandoro Gate, l’allontanamento da Fedez, il libro di Selvaggia, per Chiara Ferragni arriva un’altra bomba gossip. E stavolta non sono solo supposizioni ma delle immagini inequivocabili. A renderle note è il noto settimanale Chi.





“Insieme”. Chiara Ferragni, la foto col nemico giurato di Fedez

“Questa settimana la copertina di Chi è dedicata a Fedez che sembra ormai pronto a svoltare definitivamente da Chiara Ferragni. Come canta in una sua celebre hit ‘Bella storia’, il rapper sembra fare sul serio con la giovane modella francese Garance Authié. Chi in un reportage esclusivo vi mostra i giorni che la coppia ha trascorso insieme a Milano: inseparabili giorno e notte… E Chiara?”

“Risponde per le rime uscendo – scrive Chi – insieme con altri amici, con il rapper Tony Effe, che da poco è entrato nella lista dei ‘non più amici’ di Fedez… Chiara fotografata a cena con il rapper romano Tony Effe (all’anagrafe Nicolò Rapisarda), manda un chiaro messaggio a Fedez. Perché si tratta di uno dei nomi più recenti nella lista dei suoi nemici, o quantomeno dei suoi non-amici ed ex-amici.

Si è parlato del botta e risposta a distanza tra i due rapper in merito al featuring che Fedez aveva chiesto al collega per il brano Sexy Shop, ricevendo un rifiuto (Tony ha duettato invece con Gaia e ha superato in classifica il pezzo di Fedez ed Emis Killa)”. Fedez e Tony Effe erano amici poi “Ha levato il follow ad Achille Lauro, ma soprattutto a Tony – scriveva tempo fa Parpiglia – Il motivo sarebbe legato ad una ex di Effe. Pare infatti che ci siano dei messaggi tra Fedez e Taylor Mega, che è stata una fidanzata di Tony“. Che giri strani…

