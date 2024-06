Si parla ancora di Chiara Ferragni e Fedez. Nella vita del rapper ora c’è Garance Authie, giovane modella francese, che sta finendo al centro delle offese per via della sua relazione col rapper, da poco separato dalla moglie Chiara Ferragni. Garance ha pubblicato sui social un post in cui riassume le sue giornate milanesi e in tanti l’hanno criticata per questo. “Potresti essere la sorella di Leone e Vittoria”, “Con due bambini piccoli a casa, potevate evitare questa esposizione. È davvero una cafonata”.

Ma c’è anche chi la difende: “Perché sputare su una ragazza di vent’anni? È chiaro che tra Fedez e Chiara era finita da prima di Sanremo”. Fedez ha spiegato che con Chiara le cose non andavano bene da tempo; dopo il matrimonio nel 2018 e due bambini, i due si sono separati a gennaio ma i problemi c’erano già da prima.

“Tornare? Sì”. Fedez lo fa sapere così. Con tanto di frecciata a Chiara Ferragni





Chiara Ferragni avvistata con il maglione di Tony Effe

“Con Chiara c’era una relazione tossica” ha detto di recente il cantante solo qualche giorno fa durante un podcast e che vorrebbe “vedere il più possibile i suoi figli”. E se nella vita di Fedez c’è la giovane Garance, in quella di Chiara Ferragni potrebbe esserci un collega del suo ex marito. Si tratta di Tony Effe, ex fidanzato di Taylor Mega, trapper ed ex membro della Dark Polo Gang.

Fedez, ex marito di Chiara Ferragni, e Tony Effe, il rapper ex fidanzato di Taylor Mega, erano amici di lunga data ma questa amicizia si è incrinata e molti pensano che il motivo sia proprio Chiara Ferragni. Secondo Deianira Marzano, esperta di gossip, Taylor Mega ha dichiarato che Chiara Ferragni sta giocando con il fuoco. Ma cosa è successo in queste ultime ore?

Le voci sul presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe crescono dopo che tanti hanno notato un dettaglio molto particolare su una foto pubblicata dall’influencer. Il maglioncino a righe indossato da Chiara Ferragni sarebbe lo stesso del trapper. Very Inutil People ha trovato uno scatto in cui a indossare lo stesso capo d’abbigliamento è anche Tony Effe. “Sembra che Chiara Ferragni abbia (o lasci intendere di avere) un flirt con Tony Effe, ex amico di Fedez ed ex fidanzato di Taylor Mega” , si legge su Very Inutil People.