“Ho deciso, torno”. Annuncio clamoroso da parte di Fedez dopo le notizie sul divorzio con Chiara Ferragni. È successo poco fa in diretta social e la notizia ha mandato in estasi i fan del rapper milanese. Dopo mesi non proprio felici per il loro idolo, tutti i suoi sostenitori si auguravano di sentire presto qualcosa del genere. E nelle sue dichiarazioni non manca una frecciata diretta a sua moglie.

Per Fedez una decisione che cambia veramente tutto e che nessuno si aspettava. Il cantante, come noto, esce da un periodo molto complicato della sua vita: oltre al matrimonio in crisi, Fedez è rimasto coinvolto nel caso della presunta aggressione a Cristiano Iovino. Inoltre, ha dovuto affrontare l’addio al podcast Muschio Selvaggio e le continue polemiche e liti a distanza con amici e colleghi per motivi personali o di lavoro.

Fedez, l’annuncio che cambia tutto: “Ho già deciso, torno”

L’annuncio arrivato poco fa è davvero super. Fedez ha rivelato di essere pronto infatti a tornare al Festival di Sanremo. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando centinaia di commenti. “Se mi arriva un messaggio in cui mi dicono che mi vogliono per il Festival di Sanremo 2025? Sì, con l’idea giusta andrei – ha risosto il cantante -. E poi devo dire che questa volta sarei anche libero di fare quello che voglio”.

Nelle dichiarazioni di Fedez alcuni hanno letto anche una frecciata a Chiara Ferragni. “Sì ho detto che sarei più libero – ha continuato lui -. Se prima non lo ero? Era un po’ problematica la cosa. L’ultimo Sanremo l’ha fatto nel 2021 quando hanno vinto i Maneskin. Se era con Amadeus? Sì. Lo so che Amadeus lascia un botto di libertà, ma infatti io non stavo parlando di lui”.

Mentre cantava la sua "Made In Italy", nel corso della serata finale del Festival di Sanremo, Rosa Chemical ha raggiunto Fedez che sedeva nella prima fila della platea e ha imitato un atto sessuale con lui. Poi il rapper piemontese lo ha invitato a salire sul palco e, a fine brano, ha baciato il collega sulle labbra per qualche secondo. "Mi è scappato, – ha spiegato poco dopo ad Amadeus – mi è venuto all'improvviso".

Si tratterebbe di un riferimento al Festival di Sanremo 2023, quando Chiara Ferragni era co-conduttrice e tra lei e Fedez ci fu una lite dietro le quinte, perché l’imprenditrice riteneva che il marito gli stava rubando la scena con le sue scorribande su e già dal palco. A scatenare l’ira di Chiara anche il bacio tra Fedez e Rosa Chemical.

Intanto è partito il tamtam dei fan di Fedez. Tanti suoi sostenitori infatti hanno invaso i profili social di Carlo Conti, futuro presentatore e direttore artistico di Sanremo 2025, per caldeggiare un invito per il loro idolo da parte della manifestazione canore.