Dopo la paparazzata, le foto pubblicate da Fedez che tolgono ogni dubbio. Stiamo parlando della sua nuova fidanzata, ovviamente. In questi giorni, ma diciamo pure negli ultimi mesi, c’è un gran parlare del rapper e della sua ex moglie, Chiara Ferragni. Dall’indiscrezione sulla cifra del mantenimento per il divorzio, alle frecciatine sparse qua e là sui social. E poi le recenti dichiarazioni di lui.

Ospite di GrenBaud su Twitch, ha parlato della sua relazione con Chiara svelando apertamente di aver sempre mal sopportato tutto il suo “ambiente” fatto di amici, colleghi, famiglia. Tutti ‘defollowati’ dopo la separazione, per la cronaca. “Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene“.

Leggi anche: “Com’era tra me e lei”. Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni: “Perché era relazione tossica”





Fedez e la nuova fidanzata non si nascondo più

Naturalmente tanto Chiara Ferragni quanto Fedez sono ora nel mirino di gossip e paparazzi e proprio lui era stato avvistato al Gran Premio di Monaco con Garance Authiè, giovane modella francese con cui ora pare non nascondersi più. Pare perché conferme non sono arrivate ma i fan hanno subito fatto due più due guardando le rispettive Storie Instagram.

Intanto le mani di una donna nelle Stories pubblicate dal rapper all’interno del suo nuovo appartamento. È bastato un dettaglio: la “misteriosa” ragazza indossava lo stesso smalto e gli stessi anelli con cui la modella si era immortalata poco prima sul suo profilo. Poi la conferma ufficiale: nella notte entrambi hanno pubblicato una foto dallo stesso locale vicino al duomo di Milano, a voler confermare che hanno trascorso la cena insieme e, probabilmente, anche il dopo cena vista lo scatto in sala in cui non è solo.

Chi è Garance Authié. Classe 2004, ha iniziato a fare la modella da bambina posando per un servizio fotografico. Durante il Festival di Cannes è stata impegnata con alcuni fashion show andati in scena in contemporanea con il Festival del cinema francese. Nel privato ama la danza e l’equitazione. Su Linkedin scrive di essere iscritta alla IE Business School di Madrid, con specializzazione in management e finanza.