Fedez a bomba sulla rottura con Chiara Ferragni. Il celebre rapper ha finalmente rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio con la regina delle influencer. Dopo mesi di speculazioni e discrezione, Fedez ha deciso di parlare apertamente delle cause che hanno portato alla loro separazione.

La nuova canzone di Fedez, intitolata “Sexy Shop”, è stata l’occasione per diverse apparizioni sui social media, durante le quali il cantante ha risposto a numerose domande dei fan. Inevitabilmente, molti quesiti riguardavano la crisi matrimoniale con Ferragni. I fan hanno individuato riferimenti chiari alla loro relazione nel testo del brano.

Durante una diretta su Twitch con lo streamer Grenbaud, Fedez ha confermato in sostanza le intuizioni dei suoi seguaci, rivelando dettagli significativi: “Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Non attribuisco colpe a nessuno, ma descrivo una relazione tossica. Se qualcuno vuole leggere altro tra le righe, faccia pure… Mi sfogo anche su persone che non ho mai sopportato e di cui mi sono liberato con la fine della relazione. Non ho mai nascosto di non tollerare l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con cui dovevo interagire o fare vacanza”.

Fedez ha anche menzionato la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo: “Con l’idea giusta, sì. E finalmente sarei libero di fare quello che voglio”, Questo sembra essere un riferimento all’edizione del 2023, durante la quale ci furono tensioni con Chiara, all’epoca conduttrice del festival.

Inoltre, Fedez ha risposto alle recenti frecciatine social di Chiara: “La reputo una cosa stupida. Se non ci fossero i bambini di mezzo, mi divertirei anche a rispondere”.

Parlando proprio dei loro figli, Leone e Vittoria, Fedez ha dichiarato che per lui rappresentano tutto e che farebbe qualsiasi cosa per difenderli: “Sono una ragione per vivere. Mi piacciono i miei bambini, ma essere papà non significa che mi piacciono i bambini in generale. Tuo figlio è tuo figlio, è un pezzo di te”. Ha aggiunto che cerca di vederli “almeno tre volte a settimana” e che sta lottando per passare il più tempo possibile con loro.