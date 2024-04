“Non con mio marito!”. Meghan Markle, il gesto choc di fronte ad Harry. Ci hanno fatto caso tutti e in queste ore non si parla d’altro. Anzi no, in realtà aveva fatto notizia la presunta crisi tra i due, ma queste ultime scenette stanno spazzando via ogni dubbio. Meghan e Harry sembrano più affiatati che mai, altro che crisi matrimoniale. I due sono stati pizzicati in un evento molto mondano a Miami.

>> “Perché Harry torna a casa”. L’indiscrezione da Londra coinvolge anche Meghan

Si tratta di una partita di Polo, sport amato molto dall’ex principe del Sussex. Ed ecco che durante il Royal Salute Polo Challenge, Meghan ha dato vita a un gesto che avrebbe fatto discutere non poco. Una scena che molti hanno trovato “imbarazzante” ma che di fatto fa capire quanto Meghan sia attaccata al marito e quanto non vorrebbe dividerlo con nessuna (neanche per una foto). Tutto è successo al termine della competizione.





“Non con mio marito!”. Meghan Markle, il gesto choc

Ad un tratto, come concordato, Meghan è salita sul palco per consegnare un premio proprio alla squadra di Harry. Così, dopo aver premiato il marito, qualcuno è salito sul palco per le consuete foto di rito e lei ha deciso la disposizione delle persone. Proprio così, mentre una donna infatti era intenzionata a mettersi alla destra del principe, Meghan con uno scatto felino ha preso il suo posto, lasciando di fatto uno spazio alla sua sinistra.

La principessa di Sussex allora ha lasciato intendere che nessuno doveva mettersi al fianco di Harry, se non lei, men che mai una donna. O almeno questo è quello che ci hanno visto i cattivoni del web. In effetti però, analizzando le immagini, Meghan ha chiesto esplicitamente alla donna di spostarsi al centro del gruppo e quindi allontanarsi da Harry.

L’uomo, a quel punto, rosso in volto ma forse per lo sforzo più che per la vergogna, ha sorriso a tutti e le cose sono andate come ha voluto Meghan. È notizia recente invece che i due stanno per far uscire su Netflix due serie non-fiction: una che “celebra la gioia del cucinare e del giardinaggio”, curata da Meghan; l’altra dedicata invece al polo, sport caro a tutti i Windsor, curata Harry.

Leggi anche: “Cose su Meghan”. Indiscrezioni reali, Harry infuriato col padre: Carlo gliel’ha voluto dire