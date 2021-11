Fiori d’arancio per la coppia super Vip. Un giorno indimenticabile in cui coronare un sogno d’amore, eppure qualcuno sembra mancare all’appello. Infatti si apprende che per la grande cerimonia nessun della famiglia dello sposo pare aver presenziato. Dalle prime foto circolate sui social, infatti, il dettaglio non poteva sfuggire ad occhi molto attenti.

Iniziamo dagli sposi. Di chi si tratta? Proprio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi che hanno deciso di scambiarsi la promessa di amore eterno nella splendida Chiesa di Santa Maria in Tempulo di Roma. Eppure nessuno pare abbia intravisto nelle foto nè Andrea Zenga, né la sua compagna Rosalinda Cannavò, che pare avessero preso un altro impegno.

Stando a quanto riferito da alcune fonti, Andrea e la compagna pare siano stati avvistati al cinema, proprio mentre era in corso la celebrazione della nozze della coppia di neo-sposini. Per quanto riguarda Roberta Termali e Walter Zenga? Assenti anche loro, ma la notizia potrebbe non sorprendere rispetto a quanto accaduto tra fratelli.





“A lasciare più di stucco è stata senza dubbio l’assenza di Andrea: che i rapporti con Nicolò si siano deteriorati nell’ultimo periodo? Mistero. Quel che è quasi certo è che la ‘family’ Zenga alle nozze non c’era. A testimoniarlo anche la mancanza sui social di qualsivoglia riferimento al matrimonio: zero dediche, zero congratulazioni, zero fotografie, niente di niente”, sottolinea Gossip e Tv.

Infatti poco tempo fa, sarebbe stato proprio Andrea a dichiarare: “”Sarò il testimone di nozze di mio fratello. Sono felice doppiamente. Poi dovrò organizzare l’addio al celibato e sarà un compito arduo, però ci proverò”. Evidentemente, però, i rapporti si sono successivamente inclinati al punto da fare saltare tutto.