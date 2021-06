Nelle ultime ore Stefano De Martino ha letteralmente mandato in visibilio tutti i suoi fan, grazie a una foto in slip. e tra i commenti è subito saltato all’occhio quello di Nicole Mazzocato, ex volto di Uomini e Donne. Poche ore fa, l’ex ballerino ha pubblicato una foto in cui è vestito di tutto punto, ma solo in parte.

Difatti il suo busto è coperto da una camicia bianca ed una giacca blu scuro, mentre regge un pc. Ma quel che salta immediatamente all’occhio è ovviamente la parte inferiore… l’ex di Belen è davvero bollente e non fa altro che innalzare la temperatura di questi giorni di fine giugno.

A pensarla bollente c’è anche la dama di Uomini e Donne Nicole Mazzocato, che ha commentato con parole ammiccanti gli scatti. Chiaramente le sue parole non sono passate inosservate. L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha colto subito l’occasione per attaccare l’ex fidanzata di Fabio Colloricchio, criticando il suo comportamento come proprio senza speranze. Ecco nel merito cosa è accaduto.





Il ballerino, ha scelto di indossare dei calzerotti blu e poi ha sfoggiato un bel paio di slip. L’ex ballerino di Amici ha voluto scherzare sull’argomento smartworking. A causa del covid, infatti, molte aziende hanno optato per questa modalità di lavoro. Molte persone, dunque, sono solite vestirsi in modo formale solo a mezzo busto, ovvero, in quella parte che potrebbe risultare visibile dal pc. Nicole Mazzocato ha commentato: “Fresco”, aggiungendo una emoji che si sbellica dalle risate.

“Farò un film. – ha detto Stefano De Martino – Cercherò di essere il meno possibile me stesso, visto che in questo caso interpreterò un ruolo. Finora mi hanno proposto ruoli simili a quello che sono. Non so come andrà, ma durante la promozione dirò che è andata benissimi (ride, ndr.). Il film è molto bello. L’unico problema potrei essere io, ma solo poche pose. Quindi, potete anche distrarvi”.