“Bellissimo”. Niccolò Bettarini, col nuovo look fa strage di cuori. Il drastico cambiamento a 23 anni

Papà e mamma famosi. Non è stato semplice essere il figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’affascinante ex calciatore Stefano Bettarini, ma Niccolò Bettarini è uscito indenne dal gossip che ha travolto la coppia quando ancora era un bambino e oggi la sua vita è completamente cambiata.

Sposati il 30 marzo 1998 e separati nel 2008, i due hanno avuto due figli: Niccolò e Giacomo e dopo diversi anni di lotte e lontananza pare che oggi i due abbiamo trovato un grande equilibrio. Lei è fidanzata con il giornalista Giovanni Terzi, mentre Bettarini ha una relazione con Nicoletta Larini.

Niccolò Bettarini, nuovo look del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Nel luglio del 2018 Niccolò Bettarini era stato accoltellato fuori dall’Old Fashion, a Milano e la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli imputati, confermando quindi la sentenza di Appello che ha condannato Davide Caddeo a otto anni di reclusione e Albano Jakej a sei anni e quattro mesi. Entrambi sono stati ritenuti colpevoli del reato di tentato omicidio.





Dopo l’aggressione, Niccolò era stato operato all’ospedale Niguarda di Milano con un intervento chirurgico durato circa due ore durante le quali i medici avevano ricostruito il nervo lesionato nell’arto superiore. Una notizia che ovviamente aveva fatto il giro dei quotidiani nazionali ma che fortunatamente non aveva avuto gravi conseguenze. Da quel momento Niccolò Bettarini ha deciso di vivere la sua vita in completa privacy, tanto da cancellare quasi tutte le foto sul suo account Instagram, dedicarsi alla sua nuova professione, quella del personal trainer e sfoggiare un nuovo look.

Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini ha infatti deciso di rasarsi i capelli dicendo addio al capello lungo che lo aveva sempre contraddistinto. Il 5 ottobre ha compiuto 23 anni e non sono mancati gli auguri social di mamma Simona Ventura: “Ogni tua ferita l’hai saputa trasformare in opportunità! Sono orgogliosa di te”.