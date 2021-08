“Ritorno di fiamma”. L’addio dopo Temptation Island, ora la coppia spiazza tutti: beccati così

Il pubblico li ha conosciuti durante l’edizione 2020 di Temptation Island. Nonostante i dubi di lui, alla fine sono usciti insieme mano nella mano. Pertanto i dissapori tra Antonio Giungo e Nadia Chahar sembravano essere superati. Hanno provato a restare insieme anche quando le luci dei riflettori si sono definitivamente spente. Tuttavia qualcosa con il passare dei giorni non è andato per il verso giusto.

Avevano deciso di partecipare a Temptation Island, nell’edizione dopo l’estate del 2020, per alcuni problemi di coppia. Antonio sosteneva che Nadia fosse ancora immatura, nel rapporto ma anche nella convivenza; per esempio la accusava di non prendersi cura adeguatamente della casa. All’interno del villaggio Nadia si era avvicinata a un tentatore e tra loro pareva essere nata una reale simpatia. Ma durante il falò di confronto tutto è cambiato. Ha vinto il sentimento e Antonio e Nadia lasciano il programma insieme.

Tutto superato? Non proprio perché se in un primo momento Antonio e Nadia avevano ritrovato quella serenità che avevano perduto, col passare del tempo la situazione è tornata ad essere complicata. E a testimonianza delle difficoltà della coppia arrivavano segnali sui social: i due non pubblicavano foto insieme. Un campanello d’allarme che aveva acceso il sospetto che tra Antonio e Nadia le cose non andassero bene. Fino all’ammissione della ragazza su Instagram.





“Sì, io e Anto ci siamo lasciati. Per favore rispettate questo mio momento no, ed evitate di intasarmi i direct”. Insomma il solo sentimento non è bastato. Nadia Chahar e Antonio Giungo si sono lasciati, la storia è finita a distanza di circa otto mesi dall’esperienza a Temptation Island. Nadia ha chiesto silenzio da parte dei fan: la fine di una storia è sempre un momento complicato e la ragazza ha pregato tutti di lasciarla sola e di non mandare messaggi.

Da quel momento non si è saputo più nulla di Antonio Giungo e Nadia Chahar. Almeno fino alle ultime ore quando su Instagram Speranza Capasso, altra concorrente del reality dedicato alle coppie, ha pubblicato una storia in cui si mostra con Nadia all’interno di un’automobile, a tarda serata, che aspettando i rispettivi compagni impegnati in una partita di calcio. Tra loro c’è stato un nuovo ritorno di fiamma.