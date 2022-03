Mondiali Italia-Macedonia del Nord, scandalo al post partita. Una sconfitta che non ha permesso alla Nazionale Azzurra di accedere alla competizione sportiva più attesa di sempre, quella dei Mondiali 2022. E a fare notizia non solo la delusione esternata da parte della tifoseria, ma anche le foto degli spogliatoi abbandonati al caos. Ecco le foto che hanno fatto indignare il popolo del web.

Che la sconfitta della Nazionale Azzurra contro la squadra della Macedonia del Nord abbia diffuso una delusione generalizzata, non è una sorpresa. Ma ancor più del risultato, a fare discutere sono le immagini dello spogliatoio dello Stadio Barbera di Palermo lasciato al caos più totale. E alcune foto sono state pubblicate su Twitter dall’account di Tommy Milanello.





Il dopo partita diventa argomento di dibattito tra i tifosi, indignati dallo stato in cui sono stati lasciati gli spoglatoi. Le foto mostrano chiaramente l’oggetto della polemica: docce lasciate sporche, gabinetti colmi di cartacce e rifiuti di vario genere sparsi su pavimenti e pronti a riempire anche i lavandini.

Insomma, sporcizia e lerciume sparsa un poì ovunque e nei corridoi che portano agli spogliatoi e in particolar modo a colpire l’attenzione pubblica è stata proprio la stanza che ha ospitato la Nazionale Italiana prima, durante e dopo la garam stracolma di bottiglie di plastica, cestini della spazzatura trasbordanti di rifiuti tra rsìesti di cibo, fazzoletti, tovaglioli e bicchieri sporchi oltre allo scatolame di vario genere a fare da cornice.

Dunque il caos più totale unitamente alla rabbia mostrata in seguito alla clamorosa sconfitta e alle lacrime che in molti non hanno saputo e potuto trattenere dalla delusione del risultato azzurro. E adesso non resta che capire se Macedonia del Nord che ha rispedito a casa gli azzurri, riuscità o meno a guadagnarsi la sua vittoria anche contro il Portogallo e volare dritta e spedita i n Qatar.

