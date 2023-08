Miriam Leone, la notizia è pura gioia. Per l’attrice italiana la scoperta arriva inaspettatamente e in un momento in cui il matrimonio con Paolo Carullo, sposato il 18 settembre 2021, sembra procedere a gonfie vele. La coppia prova sempre a rifuggire dal clamore mediatico, ma nonostante la riservatezza riesce anche a vivere la gioia di una prima pagina per un notizia decisamente esclusiva. La scoperta è stata comunicata sulle colonne di Vanity Fair che dedica all’attrice anche la foto di copertina.

Miriam Leone è incinta. Ebbene si, la scoperta di oggi non fa che rendere felice i fan della coppia. Miriam Leone sposa Paolo Carullo nel settembre del 2021 e dopo due anni dal matrimonio, oggi arriva anche la splendida notizia della dolce attesa. C’è anche da sottolineare che il marito di Miriam Leone, infatti, non fa parte del mondo dello spettacolo ed è sempre molto raro vederlo in occasioni ufficiali accanto alla moglie. Ma presto la coppia farà un’eccezione.

Miriam Leone è incinta, dalla scoperta della gravidanza all’inizio di un nuovo viaggio: “Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam”

Circa un anno fa infatti la coppia si è lasciata immortalare durante il momento del bacio proprio durante la sfilata sul red carpet di Venezia. Insomma, il matrimonio tra l’attrice siciliana e l’imprenditore procede a gonfie vele e la notizia della gravidanza non poteva che rappresentare la ciliegina sulla torta: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

Queste le parole di Miriam Leone che non ha tenuto per sè la splendida notizia. L’attrice, come riportato anche sulla copertina di Vanity Fair, inizia così il suo nuovo viaggio innamoratissima del marito e futuro papà del bebè. L’attrice nel corso dell’intervista ha spiegato: “Io ho voluto realizzare la mia carriera perché è stato un modo per realizzare la mia persona. Ho avuto bisogno di generare me stessa prima di poter generare qualcun altro. In mezzo alla confusione della mia vita fatta di frammenti di passioni, strade, viaggi, oggi mi sento una nuova me. E, in quest’inizio di gestazione, sto nascendo anche io”.

“Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato”.