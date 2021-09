Miriam Leone non smette mai di stupire e si è presentata con un look completamente stravolto. La sua bellezza è incantevole e anche in questa circostanza ha ricevuto una marea di complimenti. Ha voluto farsi vedere con questo nuovo outfit sui social network. Un cambiamento decisamente drastico, che nessuno comunque si aspettava. Ma la sua scelta, come detto, è stata apprezzata totalmente dai suoi fan, che l’hanno inondata di cuori, mi piace e commenti entusiastici.

Recentemente si è sposata. L’attrice ha pronunciato il fatidico sì all’imprenditore Paolo Carullo sabato scorso a Scicli, in Sicilia, terra di origine di entrambi. Su Instagram, dopo la primissima foto prima di raggiungere il suo amore in chiesa, ha postato degli scatti in cui è di una bellezza estrema con l’elegante vestito da sposa scelto per il suo grande giorno. Ma dopo quella creazione Dior in pizzo con velo ricamato la sposa si è cambiata d’abito, sfoggiando altri due abiti bianchi, uno romantico in pizzo un altro più morbido e sensuale.

Miriam Leone si è presentata con i capelli biondo platino. Ha eliminato dunque la sua capigliatura rossa. Un cambiamento radicale e inaspettato, anche se si pensa che possano esserci motivazioni professionali. Infatti, si è immortalata così per la presentazione del film ‘Marylin ha occhi neri’, che uscirà il 14 ottobre. Con lei lavorerà Stefano Accorsi. Questa variazione di look ha ottenuto oltre cinquantamila mi piace in mezz’ora. Un risultato sicuramente strabiliante per la bellissima ragazza.





Questi i commenti principali sotto Miriam Leone: “Sei bella, il rosso è però tuo”, “No, bionda non ti volevo”, “Bionda come Eva Kant, bellissima”. Quindi, ci sono anche stati dei commenti non proprio bellissimi nei confronti dell’attrice. Ma questo cambiamento potrebbe anche essere provvisorio. Lei non ha fornito ulteriori precisazioni in merito, ma l’ipotesi è che possa essere davvero così. Come detto ad inizio articolo, il suo fascino è rimasto praticamente intatto. Miriam Leone è proprio una dea.

Miriam Leone aveva lanciato mesi fa un messaggio importante: “Io non ritocco. Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione…E sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto che siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, ossessioni, compagni sgradevoli con siamo cresciuti/e”. E pioggia di like anche quella volta.