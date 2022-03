Miriam Leone sorprende tutti sui social network con foto che stanno alimentando enormi sospetti nei suoi follower. Effettivamente non sono arrivati commenti ufficiali da parte dell’attrice, ma gli scatti parlano eccome e potrebbero davvero nascondere qualcosa in più. Infatti, tutti ora si aspettano se lei possa davvero comunicare il fatto che possa essere in dolce attesa. C’è grande fermento intorno alla donna e staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore o comunque prossimi giorni.

Alcuni mesi fa di Miriam Leone si era parlato soprattutto di un suo cambio look. Si era presentata con i capelli biondo platino. Aveva eliminato dunque la sua capigliatura rossa. Un cambiamento radicale e inaspettato, anche se si pensa che possano esserci state solo motivazioni professionali. Infatti, si era immortalata così per la presentazione del film ‘Marylin ha occhi neri’, che era poi uscito il 14 ottobre. Con lei aveva lavorato Stefano Accorsi. Questa variazione di look aveva ottenuto oltre cinquantamila mi piace in mezz’ora.

Come ha sottolineato il sito ‘Today’, Miriam Leone è al lavoro per sponsorizzare il suo nuovo film, che si chiama ‘Corro da te’ e che uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 17 marzo. Ha scelto un look sfavillante e davvero incantevole, infatti si è presentata con un tubino di colore azzurro e decisamente aderente. Ma tutti gli occhi sono caduti su alcuni dettagli che non lascerebbero spazio a molti dubbi, infatti pare proprio che l’attrice sia pronta a diventare ormai mamma.





Vedendo attentamente delle foto pubblicate dalla stessa Miriam Leone sul social network Instagram, è possibile osservare qualche formosità in più e un pancino sospetto. Lei ha semplicemente scritto: “Istantanee…Una giornata promozionale intensa ed emozionante. Corro da te sarà al cinema dal 17 marzo e a un certo punto abbiamo incontrato per caso Kabir Bedi e gli ho chiesto un selfie”. Tantissimi i commenti scritti dai suoi fan, che vogliono saperne di più sulla presunta gravidanza.

Queste le reazioni principali dei seguaci di Miriam Leone: “Che bella che sei”, “La più bella d’Italia”, “Meravigliosa creatura”, “Sei sempre incantevole”. Lei è dunque incinta? Conferme non ne abbiamo, ma visto che sul web si sta parlando con insistenza di questa possibilità, l’attrice italiana 36enne potrebbe uscire allo scoperto confermando o meno queste notizie.