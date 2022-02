Non è un periodo facile per Michelle Hunziker. Come oramai sappiamo tutti, tra lei e Tomaso Trussardi è finita. La loro relazione, durata 10 anni circa è solo un lontano quanto doloroso ricordo. Ora la showgirl si sbottona un po’ tra le righe concesse a Renato Franco sul Corriere. Qui, la conduttrice, ha avuto modo di raccontare come sta gestendo questo difficile periodo, soprattuto a livello di emozioni. Michelle ha raccontato che, per quanto uno si possa impegnare, riuscire a voltare pagina e andare avanti non è per nulla una passeggiata.

Poi il giornalista ricorda a Michelle Hunziker che l’ex ha parlato forse fin troppo della loro relazione. A questo punto la Hunziker torna a parlare del suo personale fallimento: cosa che aveva fatto qualche giorno fa in un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo. Michelle ricorda a tutti che la separazione è in effetti uno degli eventi più traumatici che si possano vivere, insieme alla morte. Una cosa che riporta la conduttrice insieme ai manuali di psicologia. E non ha torto.

Però per fortuna, Michelle Hunziker ha sempre tanto a cui pensare e con cui svagarsi , il lavoro è uno di questi. “Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane”. Poco dopo la Hunziker ha anche avuto la possibilità di parlare in modo più approfondito della sua carriera.





Michelle Hunziker ha ricordato quando “la fama le è caduta addosso” è che tutta la popolarità ricevuta nel corso degli anni non fosse il suo obiettivo. Come dimenticare quella famosa pubblicità (i celebri manifesti di Roberta dove la Hunziker sfoggiava il lato B in bella vista). Ora però, dopo oltre 20 anni in tv, la showgirl svizzera avrà la possibilità di presentare il suo primo one-woman show, Michelle Impossibile.

In onda su Canale 5 a partire da mercoledì 16 febbraio. Tra gli ospiti vedremo Maria de Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Silvia Toffanin e, sorpresa, anche l’ex marito Eros Ramazzotti. Sarà il suo personale modo di uscire da questo brutto momento? Forza, Michelle Hunziker.