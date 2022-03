Michelle Hunziker, non si parla d’altro che della sua nuova, ma ancora presunta, storia d’amore. Bocche cucire da parte della conduttrice e Giovanni Angiolini ma dopo le foto dei baci pubblicate da un settimanale tedesco ora spuntano fuori altri dettagli. Intanto ricordiamo che lui non è uno sconosciuto ma un medico ortopedico diventato famoso nel 2015 per la partecipazione al GF, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi.

Nella Casa aveva iniziato una relazione con l’infermiera Mary Falconieri e a quanto dicono ha avuto un flirt con Giulia Salemi. Nell’estate 2021 sarebbe tornato single dopo la fine della love story con una modella spagnola ma non è chiaro dove e quando abbia conosciuto Michelle Hunziker ma ora sulle pagine di Oggi si scopre che si frequentano da settimane.

Michelle Hunziker, “è successo 5 giorni dopo l’addio al marito”

Un ristoratore sardo, il signor Michele, conosce bene Giovanni Angiolini e al Bar Quintilio si è fatto vedere con Michelle Hunziker. Che da gennaio scorso frequenta Alghero, città di lui, e si trovava lì anche qualche giorno dopo aver annunciato la separazione da Tomaso Trussardi. “Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta”





Il ristoratore ha spiegato a Oggi che in quell’occasione Giovanni Angiolini, con il quale ha una certa confidenza, gli aveva detto che Michelle Hunziker si trovava in Sardegna per acquistare un appartamento. “A tavola non erano seduti vicini, lui però aveva un occhio di riguardo per lei, era molto premuroso e attento. Hanno ordinato pesce alla griglia, bevendo Akenta brut di Santa Maria la palma e Kressia cagnulari. Arrivati al dessert Giovanni ha insistito con lei perché provasse la seada alla griglia con il miele, un dolce tipico sardo, che lei ha gradito molto”.

Ancora: il signor Michele ha rivelato al magazine che ha chiesto a Michelle Hunziker una foto ricordo ma che lei l’ha pregato di pubblicarla sui social una settimana dopo il loro incontro. Probabilmente non voleva far sapere dei suoi spostamenti anche se, stando alle confidenze del ristoratore e di quello che dice il gossip è chiaro che il matrimonio con Tomaso Trussardi sia finito da tempo.