Michelle Hunziker è amatissima in tv, dove conduce Striscia la Notizia con Gerry Scotti, ma anche su Instagram, dove è seguita da un plebiscito di quasi 5 milioni di persone. Sui social la svizzera pià famosa d’Italia è molto attiva e non di rado mostra immagini private, della sua bella famiglia allargata, ma ultimamente condivide con i suoi tanti fan anche ricordi.

Così, dopo la fotografia della sua Cresima “con il mio miglior amico Adrian… ancora oggi porto sulle ginocchia le cicatrici pazzesche delle cadute sui pattini a rotelle che mi facevo perennemente con lui”, come spiegato nella didascalia, ecco un altro salto nel passato. Nel nuovo momento nostalgia, quindi nello scatto pescato dall’album, ecco un’altra Michelle Hunziker inedita, questa volta 13enne.

Michelle Hunziker, la foto a 13 anni: “Identica alla figlia Aurora Ramazzotti”

La nuova foto che Michelle Hunziker ha regalato ai follower di Instagram la ritrae ad appena 13 anni, quindi risale a circa 30 anni fa. La conduttrice era un’adolescente ma già bellissima e infatti di lì a qualche anno sarebbe diventata famosa in Italia. Michelle Hunziker è al mare, ha i capelli leggermente più scuri, un costume animalier e jeans e guarda l’obiettivo della macchina fotografica con lo sguardo leggermente imbronciato.





“Hahahahah! Reperto storico del mio passato!!! – scrive Michelle Hunziker nella didascalia che accompagna la foto – Avevo 13 anni… ed ero la classica svizzera tedesca al Mare Adriatico! Per la precisione qui ero a “Gatteo a mare”!!! Per me Gatteo era come essere alle Maldive!!! Guardate com’ero truzza!!!! Sto male!”. E tutti a notare la somiglianza evidente con la figlia Aurora Ramazzotti, che da qualche anno si sta facendo spazio nel mondo dello spettacolo.

“Eri già bellissima”, scrivono tra i commenti pubblicati sotto la foto postata su Instagram ma come detto sono numerosi sono quelli che evidenziano quanto in quello scatto, che a quanto pare non le piace, somigli alla primogenita nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. In effetti… Tra mamma e figlia, che spesso si immortalano insieme anche sui social, c’è un rapporto bellissimo. È stata proprio Aurora a insegnare a mamma Michelle come usare Instagram.