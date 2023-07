“Dopo solo 6 mesi insieme…”. Melissa Satta e Matteo Berrettini, scoop clamoroso: gli amici hanno cantato

Arrivata una notizia importante sul conto di Melissa Satta e Matteo Berrettini. I due stanno insieme non da moltissimo tempo e il loro amore è scoppiato grazie ad alcuni amici che avevano in comune. Si sono infatti presentati e da lì in poi è scattato il grande sentimento. Il primo incontro ha avuto luogo negli Stati Uniti d’America, precisamente nella città di Miami. Poi sono usciti allo scoperto e ora anche lei posta foto di coppia senza remore.

E alcune ore fa è venuta fuori una news pazzesca su Melissa Satta e Matteo Berrettini. I due, come ricordato dal sito Isa e Chia, hanno avuto delle relazioni importanti prima che si innamorassero. Infatti, la showgirl è stata fidanzata con Mattia Rivetti, mentre il tennista con Ajla Tomljanovic, che fa lo stesso lavoro. Nonostante si passino una decina di anni, la differenza di età non sembra affatto essere un problema.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, importante notizia sulla coppia

La relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è cominciata da circa sei mesi, infatti ha avuto inizio a gennaio. Nel recente passato si era vociferato anche di una possibile rottura e del fatto che i due fossero tornati single, ma il tutto è stato smentito dai fatti. Entrambi hanno sui rispettivi profili Instagram immagini di coppia, che fanno capire che siano più innamorati che mai. E ora è uscita fuori un’indiscrezione veramente boom.

Sul settimanale Di Più Tv è apparso un rumor bomba sui due, emerso da alcune dichiarazioni di amici dello sportivo e della giovane: “Qui da noi si dice che una proposta di nozze potrebbe arrivare presto e sarebbe bellissimo, dopo tutto quello che hanno passato, vedere Matteo e Melissa all’altare“. Quindi, Berrettini avrà già comprato l’eventuale anello col quale chiedere di farsi sposare dalla Satta? Non resta che aspettare le prossime settimane per saperlo.

Melissa Satta è anche mamma di un bambino, infatti il 15 aprile di 9 anni fa è venuto alla luce Maddox Prince Boateng, figlio concepito con l’ex giocatore del Milan Kevin-Prince Boateng. In precedenza lei era stata anche con Christian Vieri e Daniele Interrante.