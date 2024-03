È bastata una foto diffusa sul profilo Tik tok del sempre super aggiornato Gabriele Parpiglia per scatenare il gossip. Il tenore dei commenti è questo: “Allora dicci un po’ Matteo, non avrai mica lasciato Melissa per lei vero?”. Che cosa stia succedendo tra il campione e l’ex del cantante italiano non è dato sapere, ma sono in molti a scommettere che l’amore sta bussando alla porta. Sul motivo della rottura tra l’ex velina e Berrettini era stato il settimanale Oggi.

Il magazine aveva fornito indizi secondo la quale al centro della crisi ci fossero le diverse aspettative e obiettivi di vita: Melissa Satta, dopo mesi di frequentazione, desiderava consolidare la loro storia d’amore in un impegno più stabile e concreto. Si dice che lei “spingesse molto per avere più certezze dal campione e che il suo sogno fosse quello di mettere su famiglia”.





Matteo Berrettini, nuovo amore dopo Melissa Satta?

Berrettini, d’altro canto, non si sentiva pronto a fare grandi promesse, essendo concentrato sulla sua carriera e sul ritorno ai vertici del tennis dopo un periodo segnato da infortuni. La differenza di età tra i due, con Matteo di 27 anni e Melissa di 38, potrebbe aver contribuito a creare prospettive di vita differenti. Inoltre, la difficoltà di conciliare una relazione con la carriera di un tennista professionista, che richiede viaggi frequenti e lunghi periodi all’estero, ha rappresentato un ulteriore ostacolo.

Ora, mentre Melissa Satta è sparita dai radar facendo capire che vorrebbe avere un periodo di pausa lui, tra una seduta di allenamento e un’altra, è stato beccato con Federica Lelli. Racconta Leggo come: “Federica Lelli, è questo il nome della bionda ragazza fotografata insieme a Matteo Berrettini, mentre erano seduto al tavolino di un bar”.

“L’avvistamento è stato riportato da Gabriele Parpiglia ai microfoni di Rtl 102.5. Federica non è nuova nel mondo del gossip: in molti, infatti, la ricordano per la sua lunga relazione con il cantautore romano Ultimo, a cui aveva dedicato molte canzoni, come 22 settembre”. Per ora è mistero.