Matrimonio vip all’insegna del romanticismo e per pochi intimi. La bella attrice ha sposato il fidanzato lo scorso weekend, con una cerimonia che si è tenuta alla St. Nicholas’ Church di Chiswick, Londra. Ne dà notizia Vanity Fairl, che pubblica anche le foto esclusive poi ripostate da una delle pagine fan della sposa. E ricorda il dramma vissuto nel 2015, quando perse l’allora fidanzato, anche lui attore, stroncato da un cancro a soli 34 anni. Si sarebbero dovuti sposare, poi la malattia aveva fatto cambiare i piani.

Si erano incontrati due anni prima grazie a un collega e tra loro era scattato il classico colpo di fulmine. “Eravamo fidanzati ma nel cuore era come se fossimo già sposati, per cui sì, mi considero una vedova”, disse l’attrice all’indomani del lutto. E ancora: “Non ci sono parole per descrivere quello che provo. Non sono mai stata coinvolta in niente e con nessuno nella mia vita come con lui. Con la sua malattia e poi la sua morte, tutto ha perso ogni senso. Buttarmi nel lavoro era l’unica opzione che avessi”.

Matrimonio vip per pochi intimi: l’attrice ha detto Sì

Lei è Michelle Dockery, la Mary Crawley della serie tv cult Downton Abbey. Che tempo dopo la tragica scomparsa di John Dineen ha ritrovato il sorriso con Jasper Waller-Bridge, direttore creativo di una società di management e da pochi giorni diventato suo marito. A presentarli sono stati amici comuni, tra cui la sorella di lui, Phoebe, attrice come Michelle.

“La storia ha avuto una gestazione lenta. Ci sono andati entrambi con i piedi di piombo” dissero alcuni amici al Daily Mail all’indomani del fidanzamento, come ricorda ancora Vanity. “Oltretutto, all’epoca Michelle era impegnata con la promozione del primo film di Downton Abbey ed era sempre in giro per il mondo. Però si sono sentiti spesso e sono rimasti in contatto costante. Lei è una ragazza con i piedi per terra non ha mai cercato un amore vip”.

Il fidanzamento è stato reso noto sul Times: “Si annuncia il fidanzamento ufficiale tra Jasper, figlio di Micheal Waller-Bridge di King’s Lynn, Norfolk, e Teresa Waller-Bridge di Battersea, Londra, e Michelle, seconda figlia di Michael e Lorraine Dockery di Gidea Park, Essex”, il testo dell’annuncio. Cui sono seguiti preparativi molto discreti, così come discrete sono state le nozze.