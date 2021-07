A sole 48 ore dalla vittoria dell’Italia a agli Europei nella finale di Wembley contro li padroni di casa inglesi, Federico Bernardeschi, giocatore della Nazionale e Juventus ha sposato la compagna e madre delle sue due figlie Veronica Ciardi.

Martedì 13 luglio il calciatore che ha tirato uno dei calci di rigore decisivi per la vittoria contro l’Inghilterra e la ex concorrente del Grande Fratello hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio nel duomo di Carrara, città di origine dello sposo. Una cerimonia privata, organizzata con pochi intimi e con protagonista anche la loro bambina più piccola, Lena, battezzata durante il loro giorno speciale e di cui fino al giorno delle nozze non se ne sapeva niente.

Conosciuta per aver preso parte alla decima edizione del Grande Fratello, Veronica Ciardi è stata per un periodo inviata della trasmissione Pomeriggio 5, ha preso parte ai film ‘’I soliti idioti’’, ‘’Una cella in due’’ e ‘’Operazione vacanze’’, poi ha scelto di fare un passo indietro e di vivere lontana dai riflettori. Nel 2016 il fidanzamento con Federico Bernardeschi, poi una pausa e il ritorno di fiamma con l’arrivo della figlia Deva lo scorso anno e di Lena, nata nel maggio del 2021.





Ma torniamo al matrimonio, dopo la cerimonia gli sposi si sono intrattenuti nella piazza con i tifosi accorsi sul posto per festeggiare il campione d’Europa, che ha trascinato la folla con cori e applausi. Poi la festa nello stabilimento balneare Il Principe della Fossa Maestra, che Bernardeschi ha recentemente acquistato. E qui qualcuno ha notato un ospite noto ai telespettatori della televisione italiana.

Il cantante che infatti la coppia ha scelto per intrattenere gli ospiti era il cantante di Amici Giuseppe Salsetta, che partecipò e arrivò alla semifinale dell’edizione numero 7, quella poi vinta da Marco Carta. L’ex di Amici ha pubblicato due album: nel 2010 Quello che vorrei, mentre nel 2021 Il meglio di me e nel 2019 è convolato a nozze con la fidanzata Carmela.