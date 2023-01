Matrimoni vip nel 2023. Dopo due anni di stop a causa del Covid, dallo scorso anno i personaggi famosi hanno dato il via ai festeggiamenti che continua quest’anno con una lunga lista di future nozze. L’anno appena concluso ha visto molte coppie protagoniste di romantiche promesse d’amore, e il 2023 è pronto a vederle convolare a nozze.

Tra i più attesi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due si sono conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove entrambi erano concorrenti nel 2017. Lei era fidanzata con Francesco Monte, ma si innamorò del figlio del famoso ciclista. Dopo sei anni Cecilia e Ignazio, conduttori della seconda edizione del reality Ex on the beach Italia, sono pronti a diventare marito e moglie con un matrimonio super vip. “And… She said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”, aveva scritto Ignazio pubblicando la foto dell’anello regalato a Chechu.

Leggi anche: “Non può nascondersi”. Cecilia Rodriguez è incinta: una foto e la notizia è sulla bocca di tutti





Matrimoni vip nel 2023: chi sono i vip che salgono sull’altare

Matrimonio vip anche per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. I due, da poco genitori del loro primo figlio, si sposeranno il 20 giugno del 2023 a Roma e prevedono un matrimonio con almeno 200 invitati (la media in Italia è di 114, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio di Matrimonio.com). E ancora Alena Seredova, che dopo otto anni e una figlia insieme sposerà l’imprenditore Alessandro Nasi.

Gessica Notaro ha trovato l’amore con il sei volte campione italiano nel salto ad ostacoli, Filippo Bologni. La proposta di nozze è stata organizzata a sorpresa nell’ippodromo in cui i due si erano conosciuti nel 2019. La giovane è tristemente nota per essere stata sfigurata dal suo ex fidanzato e da allora è diventato uno dei volti contro il femminicidio e la violenza contro le donne.

Fiori d’arancio anche nella famiglia Balotelli. Enock Barwuah, ex concorrente del Grande Fratello Vip e fratello del calciatore Mario Balotelli, a giugno 2023 sposerà la fidanzata Giorgia Migliorati. Matrimonio vip anche per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex concorrenti della sesta edizione del 2021 del Grande Fratello Vip. L’ex volto di Uomini e Donne aveva chiesto la mano della fidanzata durante la 79a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia sul red carpet del film The son. I due sono in attesa del primo figlio e sarà una femminuccia.