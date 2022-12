Cecilia Rodriguez incinta? La foto che in queste ore circola sui social lascia poco spazio all’immaginazione e il gossip sulla sorella di Belen si è già scatenato. Nell’immagine, che riprende una Instagram story in cui compare la fidanzata di Ignazio Moser, si vede un pancino in bella vista.

Il commento dell’utente twitter che ha rilanciato la foto è una chiara frecciatina a Beatrice Valli, che per tutelare la sua quarta gravidanza aveva imputato il gonfiore della pancia a una intolleranza al lattosio. “Chissà se Chechu è intollerante anche lei allo stesso lattosio della Valli”, ha scritto a corredo delle due immagini di Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez incinta? Il pancino sospetto nella foto su twitter

Non è la prima volta che ci parla di Cecilia Rodriguez incinta, già due mesi fa qualcuno aveva parlato di una possibile gravidanza della sorella di Belen e fidanzata di Ignazio Moser. Molti follower avevano infatti già notato qualche “rotondità di troppo” mostrata ultimamente e aveva fatto chiacchierare anche l’assenza a diversi appuntamenti mondani giustificati con un problema di salute.

“Non ci sarò perché non sono stata bene. Il medico mi ha detto di stare a riposo ed è quello che farò”, aveva spiegato a ottobre dopo aver dato forfait a una serata. Poi il ritorno in pubblico per l’evento di BelvedereVodkaItalia, per il quale Cecilia Rodriguez aveva indossato un lungo abito nero che la fasciava in vita mostrano il pancino sospetto.

Ora le nuove foto mettono in mostra un pancino più che sospetto. Secondo i social Cecilia Rodriguez è incinta e sta solo aspettando il momento giusto per dare la notizia ai fan. Di recente Ignazio Moser ha fatto la proposta di nozze alla sua Chechu e ovviamente lei ha risposto sì. La loro relazione è stata molto chiacchierata perché iniziata al Grande Fratello Vip, quando la sorella di Belen era ancora fidanzata con Francesco Monte. L’addio al modello pugliese era arrivato in diretta e da allora Ignazio e Cecilia fanno coppia fissa.