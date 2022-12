Antonino Spinalbese è il protagonista assoluto delle dinamiche nella casa del GF Vip. Il suo fascino non passa inosservato e tante ragazze sono cadute ai suoi piedi. Da quando è iniziato il reality condotto da Alfonso Signorini ha avuto una storia con Ginevra Lamborghini. Poi l’ereditiera è uscita per squalifica per il caso Bellavia, ma è evidente il feeling tra i due così come testimoniato dal recente ingresso della ragazza in casa accolto positivamente dall’hair stylist.

Poi il flirt con Giaele De Donà e la passione sotto le coperte con Oriana Marzoli. Antonino Spinalbese è molto amico di Antonella Fiordelisi che ha una relazione con Edoardo Donnamaria e quest’ultimo è geloso e lo ha fatto capire alla spadista. È stufo di sentir parlare sempre delle stesse cose, ma soprattutto delle stesse persone, e nelle ultime ore si è spazientito rivolgendosi in malo modo alla sua compagna: “Basta con questo Antonino, mi hai rotto il cazzo, stai a parlare di Antonino tutto il giorno, e Antonino Oriana, Antonino Giaele e basta, e la camicia e Antonino de qua, Antonino de là”.

Leggi anche: “Squalifica ora”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese ancora choc: gesti gravissimi nella Casa





GF Vip, Antonino Spinalbese criticato da Cecilia Rodriguez

A Casa Chi è intervenuta Cecilia Rodriguez e non ha speso belle parole per l’ex cognato. Intervistata durante il programma sulla pagina Instagram di Chi Magazine, la sorella di Belen Rodriguez non dimostra di essere una sostenitrice dell’hair stylist: “Per come lo abbiamo conosciuto, io penso che sia un grandissimo stratega”, racconta Chechu che non risparmia severi giudizi su Antonino Spinalbese che da giorni tiene banco nelle dinamiche della casa.

Alcuni lo definiscono “burattinaio”, altri lo accusano di provarci con tutte le donne: fatto sta che si parla molto spesso di Antonino Spinalbese da quando è iniziato il Grande Fratello Vip: “Lo sa fare bene, è molto difficile entrare in un personaggio e portarlo avanti”, spiega Cecilia Rodriguez, convinta che l’ex cognato non sia realmente così come lo vediamo. Frasi che sono state confermate da Ignazio Moser, collegato anche lui in diretta: “Quello che dice Chechu è abbastanza indiscutibile. Ormai lui è un professionista dei reality, ogni volta che entra sistema quello che ha sbagliato prima. Questa volta punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona quello”.

Nei giorni scorsi Antonino Spinalbese ha rivelato ai suoi compagni d’avventura che sarebbe anche disposto a uscire per Ginevra Lamborghini: “Se ero serio prima con lei? Certo! Ragazzi ma io l’ho detto e lo penso, ero pronto – ha affermato Spinalbese in casa -. Se mi avessero fatto uscire sarei uscito stasera. Comunque sono tanto felice per Ginevra, sta da Dio, è uscito il suo nuovo singolo e sta andando bene da quello che ho capito. […] Oriana si è arrabbiata, ma io non ho mai nascosto il bene per Ginevra”.