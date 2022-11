L’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip, anche se per poco tempo, ha scombinato ulteriormente gli equilibri soprattutto per Antonino Spinalbese. Infatti, pare che l’hair stylist non abbia per nulla dimenticato l’ereditiera con cui ha stretto un rapporto speciale fino a quando la ragazza è rimasta in casa, prima della squalifica per il caso Bellavia. Tra i due la complicità è apparsa evidente, gli sguardi parlavano da soli.

Nel frattempo Antonino Spinalbese ha fatto perdere la testa ad altre due concorrenti: Giaele De Donà, prima, Oriana Marzoli, poi. Anche con quest’ultima l’attrazione pare evidente tanto che sono finiti più volte sotto le coperte e le telecamere del GF Vip hanno ripreso tutto. Ma c’è qualcosa di più con Ginevra Lamborghini. E Antonino Spinalbese lo ha fatto notare anche in diretta: “Lei è fantastica. Quando arriva qua ha sempre questo atteggiamento, ha un umore che mi fa morire. Poi mi ha detto alla fine “Anto basta”. Non so se è gelosa”.

Leggi anche: “Fate finta di non vedere”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese si è tradito in diretta: le accuse





GF Vip, Antonino pronto a uscire per Ginevra Lamborghini

Durante l’incontro che hanno avuto in giardino, Ginevra Lamborghini ha messo in guardia l’ex di Belen: “Tu stai attento, una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento. Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai benissimo, lei ha ragione e tu lo hai capito già. Non si fa così”. Anche in questo caso il GF Vip ha ripreso tutto: i due probabilmente pensavano di non essere ascoltati, ma un utente ha postato in rete questo breve dialogo.

Antonino Spinalbese si è anche detto pronto ad uscire dal reality, ma ovviamente non si è mosso dal giardino della casa di Cinecittà: “Falla entrare per una settimana dai Alfonso. Litighiamo un po’ così la fate tornare la prossima settimana. Le voglio un mondo di bene. Poi Alfonso se vuoi esco io”, sono state le parole del 27enne rivolte ad Alfonso Signorini. Le luci della diretta si sono spente e alcuni concorrenti hanno chiesto a Spinalbese se durante il confronto fosse serio e se sarebbe uscito davvero con Ginevra.

Antonino ha rivelato che ‘se l’avessero fatto uscire’ sarebbe andato via: “Se ero serio prima con lei? Certo! Ragazzi ma io l’ho detto e lo penso, ero pronto – ha affermato Spinalbese in casa -. Se mi avessero fatto uscire sarei uscito stasera. Comunque sono tanto felice per Ginevra, sta da Dio, è uscito il suo nuovo singolo e sta andando bene da quello che ho capito. […] Oriana si è arrabbiata, ma io non ho mai nascosto il bene per Ginevra. Con lei ho avuto una connessione speciale, che con nessun’altra ho trovato qui dentro. Del mio rapporto con Ginevra avevo parlato anche con Oriana e sapeva tutto. Ragazzi ma di che cosa stiamo parlando? poi a me dispiace se lei sta così però non posso farci nulla. Io sono sempre me stesso”.